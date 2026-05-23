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北約內部矛盾 瑞典電視台：北歐可能共組軍隊抗俄

編譯中心／綜合22日電
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北約外長會議22日在瑞典赫爾辛堡召開，因為美國對北約的質疑態度，加上欲控制格陵蘭...
北約外長會議22日在瑞典赫爾辛堡召開，因為美國對北約的質疑態度，加上欲控制格陵蘭的矛盾，造成北約內部的不確定性；圖為美國國務卿魯比歐22日向記者發表談話。（路透）

北約外長會議22日在瑞典赫爾辛堡召開，由於美國對北約的質疑態度加上欲控制格陵蘭，造成北約內部的不確定性，歐盟國家對增加國防預算做法也不一致；瑞典電視台分析，北歐四個鄰近俄羅斯的國家可能會選擇打破國界限制，組成北歐共同軍隊因應俄國威脅。

22日在瑞典赫爾辛堡召開的北約（NATO）外長會議是瑞典2024年加入北約之後，首度舉辦的北約大型會議，受到國內各界關注。

會議前夕，瑞典、丹麥、挪威、芬蘭4國公共電視共同製作北約相關節目，邀請四國部長、學者專家共同討論北歐在北約的架構之下對各個相關議題的看法。

受邀來賓包括瑞典國防部長約松、曾任北約組秘書長的挪威財政部長史托騰柏格、丹麥代理外交部長拉斯穆森以及芬蘭的北歐合作部長阿德勒克羅伊茨，以及四國軍事、政治學者、記者、在野黨政治人物等。

來賓從不同角度討論「美國是否依舊為盟友」、「歐洲是否應該成立自己的防衛組織」、「歐盟在安全防衛中扮演的角色」、「對核武嚇阻的態度」等議題。

節目中，來自四國公共電視的主持人與每位受邀者都使用自己的語言發問、回答，雖然說著四種不同的語言，在不同議題上，固然有因為各國歷史與專業背景出現的不同意見，但在大方向上，四國政府對於美國、北約、安全防禦的立場可以說相當一致。

瑞典電視台（SVT）安全議題記者葛蘭隆（Johan Granlund）在節目後分析，美國在歐洲減少軍力是可預料的趨勢，歐洲國家必須增加軍事預算，目前北歐國家往目標GDP的5%前進，但西班牙、葡萄牙、比利時等國希望可以透過成立歐盟軍隊來達到美國要求。

 葛蘭隆表示，北歐國家並不支持這項提議，節目討論中可看到四國立場幾乎一致，這展現了北歐安全政治的優勢。

北約 瑞典 俄國

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