韓媒稱「中國人大買江南公寓」 李在明斥煽動反華情緒

南韓總統李在明。(美聯社)

有南韓 媒體日前報導「中國人大舉購入首爾江南區公寓」，南韓總統李在明 21日直接點名批評該報導為假新聞，質疑是故意捏造，意圖煽動反華情緒。

南韓一家經濟類電視台日前播出了一段題為「中國人突然在首爾江南區搶購944套公寓……大量買入多人合租屋源」的報導。

李在明21日在社交平台X發文表示，經核實，今年1月至4月期間，在首爾江南區購買分戶產權建築的中國人僅五人，可以推斷這是純屬捏造的虛假新聞。他還強調，作為經濟媒體，「煽動排華情緒，對國家和國民沒有任何益處」。

包括韓聯社以及中國官媒新華社，都對李在明批評這則假新聞進行了報導。

報導稱，李在明前一天在國務會議上聽取國土交通部彙報時，也曾嚴厲批評該媒體。他稱這是故意製造對中國的仇視情緒，必須明確追究責任，並要求法務部研究，現行法律中是否存在針對明顯假新聞的處罰條款。

目前該電視台已刪除相關報導，並發布道歉聲明表示，製作該影片絕無任何仇恨或貶低任何國家或民族之意。但在製作過程中過度關注收視率和關注度，再加上內部審核機制存在缺陷，導致未能有效過濾掉此類內容，對由此給許多人帶來的不適和困惑表示真誠歉意。

該電視台表示，在17日確認影片存在嚴重事實錯誤後，已立即下架。目前已重新製作發布了由南韓國土交通部編制的關於外國人購買南韓房地產統計數據的節目內容。