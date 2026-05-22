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韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴教育圈、逼美總部出手

編譯簡國帆／即時報導
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南韓星巴克「坦克日」爭議所引發的杯葛浪潮，已擴及南韓教育圈。（路透）
南韓星巴克「坦克日」爭議所引發的杯葛浪潮，已擴及南韓教育圈。（路透）

南韓星巴克（Starbucks Korea）「坦克日」爭議所引發的杯葛浪潮，已擴及南韓教育圈，許多社群媒體的海外用戶本周也在陸續發布英文貼文，說明這起爭議，呼籲星巴克美國總部介入干預。

韓國前鋒報報導，教育圈人士透露，韓國教師工會總聯盟（KFTU）最近接到多起教師諮詢，詢問如何取消或退還在教師節收到的星巴克禮券，全國教職員勞動組合（KTLU）光州部門也已表示，未來主辦的所有活動和計畫都將全面排除星巴克相關產品。

南韓媒體報導，光州一所高中已取消購買原定作為教職員生日禮物、價值約30萬韓元（約200美元）的星巴克禮物卡。

南韓星巴克日前為推廣「Tank系列」環保隨行杯，推出「Tank Day」活動，但日期選在5月18日「光州民主化運動紀念日」，「坦克日」和「拍桌！」（Slam on the desk!）等文案也讓人想起學生運動人士朴鍾哲遭刑求致死案，引發廣泛爭議。

KTLU光州部門表示，「在光州，各地學校一直在討論要求退款和抵制」，「喔些老師表示將停止消費星巴克產品，其他人正計畫在星巴克門市附近發起一人抗議行動」。

光州市教育當局也已向全國教育監協會提案，針對如何回應被指控扭曲或侮辱歷史的企業，研擬共同的因應指南。

教育當局指出，這場爭議凸顯需要加強歷史和公民教育，幫助學生理解特定言論可能會對受害者、倖存者及家屬造成二次傷害。

韓國時報則報導，許多海外的社群媒體用戶，本周也在社群媒體都發布英文貼文，試圖以各國的悲劇比擬，向其他國家的民眾說明這起行銷活動的爭議，一名Instagram用戶就說，「想像一下，美國星巴克在9月11日展開『9/11飛機日』的行銷活動」。這些行動意在呼籲星巴克美國總部干預。

南韓 星巴克

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