專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年

極其強大的聖嬰現象可能正在醞釀。圖為民眾在國家紀念廣場的噴水池旁消暑。(路透)

紐約時報 引述專家報導，極其強大的聖嬰現象（El Niño）可能正在醞釀，對本來處於危險升溫中的地球而言，恐將造成嚴峻壓力。

每隔一段時間，海洋風向會發生偏移，中東太平洋和東太平洋就會出現一波熱浪 ，這種所謂的聖嬰現象，大約每三至七年自然發生一次，早在人類大量燃燒化石燃料、推升地球溫度之前，就已有記載。

多年來，聖嬰現象造成世界部分地區嚴重洪災，另一些地區，包括全球最重要的農業產區，則面臨乾旱。目前，多國政府已開始防範潛在的糧食短缺問題。

紐約時報指出，專家對未來幾年預測相當悲觀。從歷史來看，這種現象曾使美洲部分地區降雨增加，同時也提高了南亞、東南亞、非洲南部和澳洲出現嚴重乾旱的風險。

這種氣候型態通常也會降低大西洋颶風季活躍的機率。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）周四發布年度颶風預測，受聖嬰現象影響，今年颶風活動將低於正常水準。

目前沒有證據顯示氣候變遷 會增加聖嬰現象發生的頻率或強度，但聖嬰現象帶來額外熱量可能加劇全球暖化造成的影響。世界氣象組織（WMO）指出：「更暖的海洋和大氣，增加了熱浪和強降雨等極端天氣事件的能量和水氣，這可能放大相關的衝擊。」

過去50年最強的聖嬰現象，曾使全球氣溫較正常值高出攝氏2度以上。今年，氣象預報人員預測，這波暖化可能使全球氣溫升高史無前例的攝氏3度。

最近一次發生於 2023 至 2024 年的聖嬰現象，強度雖不及以往，但仍導致亞馬遜盆地河川乾涸，並在巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）引發毀滅性洪災，50萬人流離失所。

這次聖嬰現象才剛開始正逐漸增強，其影響將在未來一年顯現。聖嬰現象通常於年底達到高峰，並導致隨後幾個月的全球氣溫攀升。。

因此，許多氣象預報人員預測2027年將成為有史以來最熱的一年。