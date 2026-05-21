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馬爾地夫史上最慘潛水事故 義研究團隊含搜救員共6死

編譯中心／綜合20日電
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馬爾地夫近日發生5名潛水者及一名搜救人員死亡的水肺潛水事故，是該國有史以來最嚴重...
馬爾地夫近日發生5名潛水者及一名搜救人員死亡的水肺潛水事故，是該國有史以來最嚴重的潛水悲劇。(歐新社)

馬爾地夫近日發生五名潛水者及一名搜救人員死亡的水肺潛水事故，是該國有史以來最嚴重的潛水悲劇。總統媒體辦公室20日說，已打撈起最後兩具義大利潛客的遺體，搜救行動結束。

路透報導，這起馬爾地夫史上最嚴重的潛水悲劇發生於5月14日，一個由熱那亞大學學者組成的5人義大利研究與潛水團隊，在瓦武環礁（Vaavu Atoll）的「鯊魚洞」（Thinwana Kandu）探勘時，於超過 50 公尺深的水底洞穴中不幸罹難。

6人死亡中，包含5名義大利潛水客（4名學者與1名潛水教練）以及 1 名在救援行動中不幸殉職的馬爾地夫軍方潛水員。

報導指出，這兩名潛客屬於一支五人團隊，他們在獲得研究德瓦納坎杜（Devana Kandu）一帶軟珊瑚的必要許可後，上周進入一處深海洞穴探勘。

馬爾地夫總統媒體辦公室的官員20日表示，這兩具遺體已從洞穴被打撈至海面，所有遺體均送往首都瑪萊的太平間。

該團成員包括義大利熱那亞大學（University of Genoa）51歲教授暨海洋生態學家蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、她的女兒索瑪卡爾（Giorgia Sommacal）、兩名年輕研究人員奧德尼諾（Muriel Oddenino）與嘉提葉里（Federico Gualtieri），以及教練貝尼德悌（Gianluca Benedetti）。

這5人14日下潛時全數遇難，教練的遺體不久後就被打撈起來，另外兩名成員的遺體則是19日在芬蘭專家團隊協助下，從水下60公尺的洞穴打撈上岸。

另有一名馬爾地夫國防軍（MNDF）潛水員在參與搜救後因減壓症身亡。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）19日報導，熱那亞大學校方表示，「發生事故時進行的水肺潛水活動，並非規畫中的科學任務活動，而是以個人名義進行」，且向馬爾地夫當局提出的申請，「顯然也是在校方許可的任務範圍之外提出的」。

中央社引述法新社報導，馬爾地夫不准觀光客下潛超過30公尺，當局已暫停涉事潛水船的營運執照，待調查結果出爐。

當局正在調查導致他們死亡的多種可能原因，包括這群人下潛深度是否超過預期。

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