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川普覬覦格陵蘭 特使到訪鼓吹獨立 「有些很棒的機會」

編譯中心／綜合20日電
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美國格陵蘭特使藍德瑞（中）20日在格陵蘭首府努克訪問，在媒體刊登的專訪中，藍德瑞...
美國格陵蘭特使藍德瑞（中）20日在格陵蘭首府努克訪問，在媒體刊登的專訪中，藍德瑞鼓動格陵蘭的獨立夢。（美聯社）

美國的格陵蘭特使藍德瑞（Jeff Landry）正在格陵蘭首府努克訪問，他在媒體20日刊登的專訪中，鼓動格陵蘭的獨立夢。格陵蘭這座北極島嶼是丹麥的自治領地，受美國總統川普覬覦。

中央社引述法新社報導，儘管民調顯示，多數格陵蘭人偏好終有一天能脫離丹麥獨立，但由於許多議題尚未解決，尤其是該島的經濟高度依賴丹麥，政府沒有立即推動獨立的計畫。

身兼美國路易斯安那州州長的藍德瑞則對格陵蘭「鞍山週報」（Sermitsiaq）說，「我認為有一些很棒的機會，真的能讓格陵蘭人從依賴轉向獨立」、「我認為，美國總統希望看到這個國家實現經濟獨立。而且我認為這裡有這個可能」。

川普多次堅稱，出於國安考量，華府必須控制格陵蘭。今年1月，川普才撤回奪取該島的威脅，美國、丹麥、格陵蘭已成立工作小組來處理他關切的問題。

藍德瑞17日抵達努克，但並非受官方邀請訪問格陵蘭，他的出現在島上引發爭議。

隔天藍德瑞與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）會晤，尼爾森形容這是一次「禮貌性訪問」，但在主要議題上未取得進展。

格陵蘭外交部長艾格德（Mute Egede）也出席會談，會後他對媒體說：「我們有我們的紅線。」

藍德瑞在接受鞍山週報專訪時則回應道：「我方的線只有一條，那就是紅、白、藍線（美國國旗的顏色）。」

「總統決心確保西半球各國擁有恰當的安全措施與經濟機會，來創造並強化與美國的關係。」他說，「現在的問題是，你們是否希望格陵蘭更獨立、更自主、讓你們的孩子有更多機會、有更好的醫療？」

藍德瑞並表示，訪問結束後將向川普匯報。

格陵蘭和丹麥官員多次強調，格陵蘭的未來只能由格陵蘭自己決定。

川普 格陵蘭 丹麥

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