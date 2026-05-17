我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高速塞車、Uber難叫 長島鐵路罷工衝擊華人通勤

紐約生存手冊╱租屋旺季到 避坑指南保障權益

WHA將舉行 台灣、美洲民間團體前往日內瓦發聲 要求WHO應納入台灣

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多個來自台灣與美洲的民間團體也在日內瓦國際廣場發聲抗議，不論美國對於WHO的態度...
多個來自台灣與美洲的民間團體也在日內瓦國際廣場發聲抗議，不論美國對於WHO的態度如何調整，台灣參與WHO的意志和決心都不應有所改變。（台灣醫界聯盟提供）

第79屆世界衛生大會（WHA）5月18日於日內瓦舉行，台灣是第10年缺席。為此，醫師公會全聯會率團赴日內瓦出席WHA周邊活動，表達參與WHA的決心；多個來自台灣與美洲的民間團體也在WHA舉行前，在日內瓦國際廣場發聲抗議，要求世界衛生組織（WHO）應納入台灣。

醫師公會全聯會表示，理事長陳相國組團率領理事林聖哲、秘書長張必正、台大醫院雲林分院院長馬惠明，赴日內瓦出席WHA周邊活動，代表台灣醫界發聲，表達台灣不能被隔絕於世界衛生體系之外，以及參與WHA的決心。

醫師公會全聯會代表一行人抵達日內瓦當日，前往日內瓦火車站參與由台灣民間團體發起的宣達活動，席間陳相國受邀致詞，說明健康是基本人權，任何一個國家都不應被排除在國際合作網絡之外。本會代表一行人並與由「台灣醫藥衛生青年聯盟」所組成的「2026年世界衛生大會台灣青年團」共同合影，鼓勵學生們的參與及經驗傳承。

於此行前，本會於今年5月8日舉行「台灣21大醫事團體聯合國際記者會」，向WHO表達守護全球健康不是少數人的責任，而是全人類共同的責任。而今日本會代表引領台灣21大醫事團體的共同使命，在日內瓦與來自全世界的各個團體，一同捍衛台灣及全球人民的健康權。

多個來自台灣與美洲的民間團體也在日內瓦國際廣場發聲抗議，台灣醫界聯盟執行長林世嘉說，聯合國秘書長譚德賽在10年任期中，並未扮演好全球最高衛生機構的「掌門人」的角色，從對外論述、組織財務、高階人事等，都已被系統性地改造，這是全球民主國家必須重視的風險。

北美台灣人醫師協會（NATMA）醫師林榮松則強調，參與台灣加入WHO的行動已有30年，對於本年度WHO仍然未邀請台灣出席大會，感到憤怒與遺憾，但仍然強調台灣應持續發聲、聲勢也不該減弱。

台中市醫師公會副理事長林恆立指出，台灣已有共識，要更深入地參與國際社會、並提出我們的貢獻，不論美國對於WHO的態度如何調整，台灣參與WHO的意志和決心都不應有所改變。

林世嘉指出，台灣仍然受到眾多友邦和民主國家的支持，呼籲WHO應讓台灣有意義地參與全球衛生事務、加入國際公約和各種WHO技術性機制等，預期在未來幾天中，從各國部長發言、技術性會議討論中，都應能夠看到友邦、理念相近的歐美國家對台灣的聲援，相信本次大會台灣的聲量不會輕易消失。

醫師公會全聯會理事長陳相國抵達日內瓦後，前往日內瓦火車站參與由台灣民間團體發起的...
醫師公會全聯會理事長陳相國抵達日內瓦後，前往日內瓦火車站參與由台灣民間團體發起的宣達活動，席間受邀致詞，說明健康是基本人權，任何一個國家都不應被排除在國際合作網絡之外。（取自醫師公會全聯會網站）

WHO WHA

上一則

台灣WHO特展現身日內瓦車站 民眾感佩醫療貢獻

延伸閱讀

台灣WHO特展現身日內瓦車站 民眾感佩醫療貢獻

台灣WHO特展現身日內瓦車站 民眾感佩醫療貢獻
WHA將開幕 中外交部：不同意台灣參加今年世衛大會

WHA將開幕 中外交部：不同意台灣參加今年世衛大會
賴清德登哥本哈根民主高峰會演說：台灣是主權獨立的國家

賴清德登哥本哈根民主高峰會演說：台灣是主權獨立的國家
世衛：與美國、阿根廷合作應對郵輪漢他病毒疫情

世衛：與美國、阿根廷合作應對郵輪漢他病毒疫情

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰
川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味