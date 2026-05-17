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台灣WHO特展現身日內瓦車站 民眾感佩醫療貢獻

中央社／日內瓦16日專電
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多個民間組織於16日下午在日內瓦車站舉行「台灣加入WHO特展」，衛福部長石崇良出...
多個民間組織於16日下午在日內瓦車站舉行「台灣加入WHO特展」，衛福部長石崇良出席並致詞。（中央社）

雖然台灣仍被世界衛生大會（WHA）拒於門外，然而官方與民間分進合擊，舉辦各式活動呼籲國際重視台灣。一場在日內瓦車站舉辦的展覽吸引了許多的人駐足，有民眾表示透過展覽，感受到台灣在醫療領域做出許多貢獻。

▲ 影片來源：中央社

台灣聯合國協進會、台灣醫藥衛生青年聯盟、瑞士小旺萊文化協會、歐洲挺台健走協會等多個民間組織，16日下午在日內瓦車站舉行「台灣加入WHO特展」，衛福部長石崇良與民進黨籍立委郭昱晴、國民黨籍立委廖偉翔、民眾黨籍立委陳昭姿均出席開幕儀式。

台灣醫藥衛生青年聯盟副理事長劉蕙瑄接受中央社訪問時表示，這個展覽其中一個目的是希望邀請大家來關心台灣議題，以及了解台灣有能力為全球衛生做出貢獻。

他說，台灣長期遭受國際政治的壓力，參與國際的管道與機會因而變少。然而，台灣的醫藥衛生水準，不管是健保、疾病防治或是智慧醫療的應用，在世界上是非常先進、有名。

台灣聯合國協進會常務理事、宣達團團長史書華受訪時強調，台灣的公衛跟防疫系統在世界上可以說是名列前茅，但卻一直被排除在世界衛生組織（WHO）與WHA之外，因此持續在國際上宣導，台灣想要加入世界衛生組織不是只為了自己，而是當台灣加入後，可以把世界醫療跟公衛體系的失落拼圖完整拼湊起來。

在熙來攘往的日內瓦車站舉辦展覽，自然吸引許多人駐足圍觀，有人仔細端詳看板上的圖文，也有人拿出手機拍照。

駐足看展的民眾賈格（Vibhu Garg）告訴中央社，透過展覽並閱讀這些內容時，可以感受到台灣在醫療衛生領域顯然做出了很多貢獻。甚至是在流行病期間，例如SARS、COVID-19，付出很多努力。

他說，人與人之間互相學習、交流想法與最佳的實務經驗，不應該受到任何限制，這無關乎國家，而是關乎全人類。

多個民間團體16日下午在日內瓦車站舉行「台灣加入WHO特展」，吸引許多民眾駐足。...
多個民間團體16日下午在日內瓦車站舉行「台灣加入WHO特展」，吸引許多民眾駐足。民眾賈格（Vibhu Garg）說，閱讀這些內容時可以感受到台灣在醫療衛生領域做出了很多貢獻。（中央社）

台灣WHO特展在日內瓦車站，台灣醫藥衛生青年聯盟副理事長劉蕙瑄說，展覽其中一個目...
台灣WHO特展在日內瓦車站，台灣醫藥衛生青年聯盟副理事長劉蕙瑄說，展覽其中一個目的是希望邀請大家來關心台灣議題，以及了解台灣有能力為全球衛生做出貢獻。（中央社）

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