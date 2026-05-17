歐洲想走荷莫茲 伊朗官媒：已有國家來談通行協議

荷莫茲海峽上的船舶。(路透)

伊朗 國家電視台16日報導，已有歐洲國家與伊朗當局接觸，就船隻通過荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）的議題進行協商，但報導未指明是哪些國家。

中央社引述法新社報導，自從美國和以色列2月28日轟炸伊朗、引爆戰爭以來，德黑蘭大致封鎖了荷莫茲海峽這條關鍵水道。交戰各方4月8日同意停火，至今維持脆弱的停火狀態。

伊朗國家電視台的報導說，「繼東亞國家的船隻通過（荷莫茲海峽）後，尤其是來自中國、日本和巴基斯坦 的船隻；歐洲人也已開始與（伊斯蘭）革命衛隊（IRGC）海軍談判」，以獲得通行許可。

據報導，伊朗議會官員表示，伊朗已準備好一套專業機制來管理荷莫茲海峽的通行，「將對專業服務收取相應費用」，「在這一流程中，只有商業船隻和與伊朗合作的各方才能從中受益」。

「這條航線對所謂『自由項目』的營運方將保持關閉。」他說，此處指的是美國為引導滯留商船通過海峽而開展的臨時軍事行動。

伊斯蘭革命衛隊是伊朗軍隊的意識形態組織，其發布的聲明指出，近幾天有數十艘來自中國等國家的船舶「在同意伊朗對（荷莫茲）海峽的管理規範」後，已獲准通行。

美伊開戰前，約1/5的全球石油和液化天然氣（LNG）海運是通過荷莫茲海峽，另有幾項重要的大宗商品也經由這道海峽運輸。

伊朗在開戰後已一再表示，荷莫茲海峽航運將「不會回復戰前狀態」；4月時還說，已收到首批海峽通行費收入。

德國之聲報導，和平時期，荷莫茲海峽航線承載著全球約五分之一的石油和液化天然氣運輸，以及其他重要大宗商品。伊朗對這條水道的掌控令全球市場動蕩，並賦予德黑蘭相當大的談判籌碼，而美國則對伊朗港口實施了自己的海上封鎖。 自戰爭爆發以來，伊朗多次表示，海峽的海上交通「不會恢復到戰前狀態」，並於上月稱已收到對這條水道徵收通行費的首筆收入。