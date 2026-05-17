墨師集會促加薪 喊癱瘓世界盃恐衝擊500萬遊客

墨西哥約3000名全國教育工作者協會成員15日在墨西哥城示威。（歐新社）

墨西哥 公立學校教師15日在教師節當天展開集會遊行，要求大幅調薪，並揚言訴求若未獲回應，將於6月11日世界盃 足球賽開幕時發動大規模抗議。抗議者批評政府重視足球商業利益勝過教育，恐讓即將湧入的五百萬名遊客面臨交通癱瘓。

中央社引述法新社報導，墨西哥全國教育工作者工會（National Education Workers）約3000名成員在墨西哥市街頭遊行抗議，警方築起人牆阻止他們前往教育部 。

抗議現場充滿諷刺意味，一名抗議者手持標語寫著：「教育不是優先事項，價值百萬美元的世界盃商機才是。」另一名抗議人士則是邊遊行邊以腳交互踢足球，表達對政府預算分配不均的不滿。

墨西哥政府與教師工會領袖已同意調薪9%，但工會內部意見分歧。其中一個反對派分支要求調薪100%。

墨西哥公立學校教師每月薪資起薪相當於967美元。

來自北部薩卡特卡斯州（Zacatecas）的教師歐洛斯柯（Filiberto Fraustro Orozco）告訴法新社：「我們要求當局回應我們的訴求。」他表示，工會成員已同意在世界盃期間發動密集的抗議活動。

過去墨國教師發動抗議，曾透過封鎖包括通往國際機場等主要道路，成功讓墨西哥市大部分地區癱瘓數日。

本屆世界盃由墨西哥與美國、加拿大共同主辦，墨西哥預計將有約500萬名遊客因世界盃到訪，若抗爭如期舉行，恐對這場國際體育盛事造成嚴重衝擊。

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此外，考慮到籌備世界盃足球賽賽事、熱浪來襲等因素，墨西哥政府官員稍早表示本學年將提前 40 天結束。

墨西哥教育部長馬里奧 · 德爾加多 8 日在索諾拉州參加一場活動時說：「我們定 6 月 5 日結束本學年。一方面，多個州已出現高溫天氣；另一方面，還要兼顧世界盃賽事安排。」

墨西哥大部分地區正遭受嚴重熱浪襲擊，部分州氣溫已攀升至 45°C，首都墨西哥城也突破 35°C。6 月、7 月可能會出現更嚴苛的極端氣溫，學校提前停課是為了保護學生健康。

此外，政府還考慮世界盃維安與交通的影響，2026 年世界盃將在墨西哥城、瓜達拉哈拉與蒙特雷舉辦 13 場賽事。學校提前放假，能有效緩解主辦城市交通擁堵問題，提升國際遊客觀賽體驗。

墨西哥約3000名全國教育工作者協會成員15日在墨西哥城示威。（歐新社）