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尋求強化軍力 北約秘書長將促歐洲軍火商提升產能

中央社／布魯塞爾16日綜合外電報導
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北約秘書長呂特。（路透）
北約秘書長呂特。（路透）

隨著北大西洋公約組織（NATO）設法強化歐洲軍事實力，北約秘書長呂特（Mark Rutte）下週將敦促歐洲軍火企業增加投資並提升產能，同時也安撫美國總統川普的不滿情緒。

知情人士向英國「金融時報」（Financial Times）表示，呂特預定在布魯塞爾與歐洲主要國防集團領袖會面，督促他們加緊行動，並為7月於土耳其安卡拉舉行的北約年度峰會重大宣布鋪路。

業內人士指出，呂特定期與歐洲主要國防企業高層會談，但一次聚集大量企業代表並不尋常。他此次向業者傳達北約的期望，也凸顯北約內部急於在土耳其峰會上展現國防工業擴張的強烈需求。

報導指出，包括萊茵金屬（Rheinmetall）、賽峰集團（Safran）、空中巴士（Airbus）、紳寶（Saab）、MBDA及萊昂納多（Leonardo）等歐洲主要軍火商，預料都將派代表出席會議。

川普（Donald Trump）對北約未能支持他對伊朗的戰爭感到憤怒，為了化解他的怒氣，北約希望歐洲軍火商協助滿足川普對北約提升國防支出的要求。

此外，由於對華府的承諾疑慮升高，歐洲也冀望這些投資能減少對美國的依賴。

去年荷蘭海牙的北約峰會上，成員國同意響應川普將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）5%的呼籲。

若北約歐洲盟國達到5%的國防支出目標，到了2035年，歐洲國防年度總支出將比2024年增加1兆美元。

呂特希望歐洲國防企業能夠迅速投資，而非等待政府的大量新訂單。

近年來，針對歐洲軍事生產能力不足的根本原因，歐洲軍火公司與各國國防部產生分歧。業者指責各國政府未簽訂足夠的長期採購合約，而各國則認為業者未能及時提高產能。

儘管歐洲相關集團已著手解決彈藥短缺問題，但長程飛彈的取得如今成為歐洲各國面臨的主要難題之一。

北大西洋公約組織 北約 土耳其

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