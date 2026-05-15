世界盃創辦96年首次決賽設中場秀 瑪丹娜、夏奇拉、BTS開唱

全球公民和國際足總14日宣布，7月19日舉行的國際足總世界盃決賽中場秀，將由瑪丹娜、夏奇拉(左)和防彈少年團BTS領銜演出。(歐新社)

2026年世界盃 足球賽將迎來歷史性突破，國際足總(FIFA)宣布將在7月19日的決賽中，首度舉辦比照超級盃 規模的中場秀。這場演出由Coldplay主唱Chris Martin親自操刀，並邀來瑪丹娜 (Madonna)、夏奇拉(Shakira)與南韓天團BTS領銜演出。而各國的加幕式中也安排強大卡司，Katy Perry、Future、LISA等巨星助陣。

路透報導，這場歷史性的演出將於紐澤西州的大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行。這不僅是世界盃創辦96年來首次設立中場秀，更旨在為「FIFA全球公民教育基金」籌集1億美元，用於改善全球兒童接受教育與參與足球運動的機會。

Coldplay主唱Chris Martin周三在社群平台 X 上正式宣布了這份星光熠熠的名單，有趣的是，他還找來了芝麻街(Sesame Street)的知名角色如Elmo、Cookie Monster以及Kermit the Frog一同現身宣傳，為這場體育盛事增添不少趣味話題。

除了決賽的中場秀，本屆由美、加、墨三國合辦的世界盃，在各國的開幕式也安排了強大卡司。墨西哥場將由 J Balvin與Mana領軍；加拿大場則有Alanis Morissette與Michael Buble；而美國洛杉磯場則邀來Katy Perry、Future、Anitta以及BLACKPINK成員LISA等巨星助陣，讓這屆賽事充滿濃厚的流行音樂色彩。

此外，據台泰時報報導，隨著全球媒體消費習慣改變，年輕世代對傳統90分鐘足球賽事的黏著度下降，音樂、流行文化與社群媒體影響力，已逐漸成為吸引Z世代觀眾的重要工具。

東南亞市場長期對足球擁有高度熱情，但區域球隊在世界盃競爭力有限。有分析認為，FIFA此次選擇Lisa並非單純娛樂安排，而是經過精密市場與文化策略考量。Lisa作為泰國代表性藝人，能有效連結東南亞數億足球觀眾，提升區域市場參與感與情感認同。

Lisa也具備多項符合FIFA需求的條件。她擁有全球級社群影響力，目前Instagram追蹤人數已突破1億600萬人，在全球娛樂產業中具備高度商業價值與媒體曝光能力。

另外，K-Pop文化影響力持續擴張。FIFA近年積極結合流行音樂與運動娛樂，Lisa此次受邀，也被視為K-Pop文化正式進一步進入世界體育核心舞台的重要象徵。