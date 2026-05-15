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韓股1年漲200% 這族群「怕沒跟上」捧錢追買成全球最強

編譯劉忠勇／綜合外電
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錯失恐懼症已瀰漫南韓各地，股市投資人甚至開始為子女買股票。(美聯社)
錯失恐懼症已瀰漫南韓各地，股市投資人甚至開始為子女買股票。(美聯社)

在市值已達4.6兆美元的南韓股市，狂熱跡象舉目可見。南韓Kospi指數這一年大漲200%、遠超全球其他市場的亮眼表現。南韓散戶如痴如狂，融資金額創下歷史新高，成交量也飆至歷史高峰，單日漲跌幅達5%以上的情況愈來愈普遍，韓股也成為全球震盪最劇烈的股市。

FOMO(Fear of Missing Out，錯失恐懼症)心理瀰漫南韓各地，投資人甚至開始為子女買股票。Toss Securities的數據顯示，第1季未滿18歲的新開戶數較去年同期暴增近10倍。

37歲的首爾影片製作人張恩正(音譯)告訴彭博：「散戶社群幾乎到了狂熱的程度，」隨著股市飆漲，她的股票投資YouTube頻道訂閱人數從寥寥無幾暴增至逾130萬。她不禁問：「還能有這樣的垂直上漲行情嗎？」

這場交易狂熱，主要由南韓晶片製造商在AI熱潮中的核心地位所帶動，將一個長期沉寂的市場，變成全球AI狂熱程度風向球。

多頭陣營以三星電子和SK海力士獲利創新高，認為這波漲勢合理，但急速逆轉的風險已在本周浮現警兆。Kospi指數周二在不到兩小時內蒸發市值約3000億美元，導火線是官員在Facebook發文主張以AI利潤超額稅收發放「公民股利」。韓股隨後在收盤前收復逾半失土，政府澄清這只是個人貼文，並非政策立場。

在首爾江西區開設耳鼻喉科診所的醫師金泰煥(音譯)說：「有FOMO心理的人看到別人大賺，可能不顧後果進場，往往過度使用槓桿。但沒有人知道牛市何時結束。」他一年前開始在社群媒體上公開自己的投資報酬。他說：「危險在於，不少往往在末段才加碼，結果遭割韭菜。我自己也有過這種經歷——2018年比特幣狂潮時，我在頂部加碼，最後賠了錢。」

南韓這波漲勢，無論在本國還是放眼全球，歷史上都無跡可循。這場槓桿驅動的狂熱，讓南韓股市一舉超越各大股市，躍升全球第七大市場，龍頭股三星也突破1兆美元市值大關，躋身亞洲市值第二大企業。

帶動這股動能的，是南韓重返股市的1400萬散戶大軍。他們在2025年大半時間按兵不動，如今認為這波漲勢千載難逢，紛紛重返市場。今年迄今，他們已向本地股票注入約37.7兆韓元(約253億美元)，外資同時間賣超將近兩倍於此的資金。

首爾大學經濟學教授崔在源說：「社會上瀰漫著一種感覺——透過傳統方式已無法實現階級流動，只有靠投機性資產才有機會。」他說：「親眼目睹有人靠加密幣一夜暴富後，投資人如今蜂擁買進SK海力士這類股票，視之為快速累積財富的更佳工具。」

據韓國金融投資協會統計，融資餘額5月初創下歷史新高36.3兆韓元，較去年12月底大增32%。但這只反映了部分真實情況，因為許多用於買股的融資往往被歸入其他類別，而規模較小的金融機構所提供的放款可能不在官方統計之內。這一切引發了市場對這波漲勢能持續多久、行情何時急轉往下的疑慮。

南韓

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