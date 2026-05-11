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X平台遭調查 馬斯克發文罵法國司法機關「娘」挨告

編譯中心／綜合10日電
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X平台老闆馬斯克。(路透)
X平台老闆馬斯克。(路透)

法國檢方正在調查社群平台X可能涉及違法情事，X平台創辦人馬斯克（Elon Musk）9日猛烈抨擊法國司法機關，還以帶有歧視意味的言詞在相關貼文下留言「比穿螢光芭蕾裙的火鶴還娘」，此話引發法國同志權益團體對馬斯克提出控告。

法國檢方在2025年1月對X平台展開調查，針對X涉嫌干預法國政治進行偵辦；美聯社上周報導，後來調查範圍擴大至是否涉嫌參與散播兒童性虐待影像、深度偽造（deepfakes）色情影片、非法收集個人資料，以及否認納粹大屠殺等內容。

針對法國最新階段調查，馬斯克8日在X平台以法文回應：「有關貼文比巧克力歐元還假，比穿螢光芭蕾裙的火鶴還娘（pédés，男同志騎士用語）！」

中央社引述法新社報導，法國倡議團體「停止恐同」（Stop Homophobie）針對馬斯克這項最新發言，向司法單位提出控告。此團體律師戴秀里爾（Etienne Deshoulieres）說，馬斯克的言論是「公開侮辱一群人，只因為這群人的性取向或性別認同」。

此案接受調查的對象，還包括前X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）。

法國司法機關最近一次非正式約談馬斯克與雅克里諾，兩人皆傳喚不到。

今年2月中旬法國檢調突擊X平台在巴黎的辦公室，之後馬斯克貼文指罵法國司法人員「智障」。當時X平台譴責法國相關單位具有政治動機、濫用司法，並否認有任何不當行為。

對於馬斯克最新的爭議性發言，媒體向X平台查詢，但X拒絕評論。

馬斯克

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