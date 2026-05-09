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「民主感知」民調：美全球形象連2年下跌 好感度首輸俄

編譯中心／綜合8日電
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「民主感知指數」8日發布調查報告顯示，美國總統川普的施政政策引發國際疑慮，便全球...
「民主感知指數」8日發布調查報告顯示，美國總統川普的施政政策引發國際疑慮，便全球對美國好感度低於俄羅斯。(歐新社)

根據8日最新發布的「民主感知指數」調查顯示，美國在全球的形象連續兩年下滑，甚至首度跌破俄羅斯。這項由丹麥智庫發起的民調指出，川普政府的對外政策嚴重衝擊北大西洋公約組織（NATO）盟友關係，導致美國被視為全球主要威脅之一，讓美國與北約組織的盟友關係極度緊張。

中央社引述路透報導，這項年度調查由總部位於丹麥的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）委託進行。調查顯示，全球對美國的觀感已從兩年前的正22%驟降至負16%，不僅落後於俄羅斯的負11%，更遠低於中國的正7%。這項調查涵蓋全球98個國家、超過9萬名受訪者，反映出國際社會對美國領導地位的疑慮日益加深。

該基金會表示，對於「哪個國家對世界構成最大威脅」提問，調查結果顯示，在受訪者心中，美國被列為僅次於俄羅斯與以色列的全球最大威脅來源之一。

民主聯盟基金會創辦人、前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）表示：「美國在國際觀感中急速下滑令人感傷，但並不意外。」

他還說：「過去18個月來，美國的外交政策包括質疑跨大西洋關係、實施廣泛關稅，以及威脅入侵北約盟國領土等舉措，都造成了影響。」

川普的一系列舉措，從強徵關稅到數度威脅併吞丹麥領土格陵蘭，加上削減對烏克蘭援助、引爆美以對伊朗戰爭並導致油價暴漲，加上不滿歐洲盟友未參與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的護航行動，甚至在今年4月揚言要退出北約，已嚴重動搖美國與歐洲盟友間的關係。

根據民主認知指數（Democracy Perception Index）的百分比量化排名，全球對美國的淨評價從兩年前的+22%崩跌至-16%，甚至遜於俄羅斯（-11%）與中國（+7%）。該調查並未提供中國獲得正面評價的原因。

這份報告選在哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）召開前夕發布，旨在呼籲各界捍衛並推進民主價值。儘管調查未詳細說明中國獲得正向評價的具體原因，但數據明顯呈現出全球地緣政治觀感的劇烈變動。

俄羅斯 丹麥 北約

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