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北韓援俄陣亡士兵 BBC以衛星影像分析紀念牆估2300人

編譯周辰陽／綜合報導
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北韓領導人金正恩（前左）上月與俄羅斯國防部長別洛烏索夫（前右）出席平壤海外陣亡士...
北韓領導人金正恩（前左）上月與俄羅斯國防部長別洛烏索夫（前右）出席平壤海外陣亡士兵紀念音樂會，左側紀念牆上的名字，成為BBC推算北韓陣亡官兵人數的重要線索。(朝中社)

烏克蘭2024年8月奇襲俄羅斯庫斯克後，南韓估計北韓至少派出1萬1000名士兵協助俄方收復部分失土，藉此換取糧食、資金與技術援助。儘管北韓領導人金正恩過去曾公開向陣亡士兵致意，官方卻始終未公布死亡人數。不過，一座新建紀念設施首次提供可供觀察的線索。BBC根據衛星影像與北韓官媒照片推估，約有2300名北韓士兵在俄烏戰爭期間喪生。

金正恩2025年10月下令在平壤和盛（Hwasong）地區興建一座博物館，以紀念在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵。工程於同月在一片森林密布地區動工，到了12月時僅能看見簡單外殼，主要外部工程今年3月已大致完成，景觀與周邊設施則於4月完工。

這座4月26日揭幕的「海外軍事行動戰功紀念館」，旨在彰顯北韓士兵於「解放庫斯克地區」部署期間展現的「無與倫比勇氣」，館內包含兩道長30公尺的紀念牆、一棟建築與一處墓園。

BBC分析北韓官媒朝中社多張照片後發現，每面牆大約被分為14個區塊，其中9個區塊刻有名字，每區約有16列姓名。東側紀念牆特寫照片顯示，每列刻有8名陣亡士兵姓名。依照每列8人、每區16列、共9個區塊推算，每面牆約刻有1152個名字，兩面牆總計約2304人。

由於缺乏更高解析度影像，實際數字無法完全確認，但BBC推估與南韓國家情報院（NIS）掌握的數字接近。南韓「韓國國家安保戰略研究院」（INSS）資深研究員鄭松學（Songhak Chung）認同BBC的推算。

儘管南韓統一部表示，「難以確認」是否所有陣亡士兵都被刻上紀念牆，但金鎮武認為，幾乎可以確定所有在庫斯克陣亡的北韓士兵姓名都已被刻上。他認為，這座紀念設施的目的在於獎勵為國犧牲的人，並維持民眾支持；如果遺漏姓名，可能引發遺屬不滿，削弱紀念設施的功能。

此外，據中央社引述北韓中央通信社報導，北韓計畫在南部邊境部署一款新型火砲，這款自走砲的射程超過60公里，南韓首都首爾和京畿道的大部分地區將處於攻擊範圍內。法新社報導，這顯示平壤對南韓的敵意日益加深。

南韓總統府8日表示，將繼續努力推動與北韓的和平關係。

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