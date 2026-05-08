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印尼杜科諾火山噴發…20名登山客無視禁令攀登 罹難者遺體待救援

編譯羅方妤／即時報導
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印尼杜柯諾火山8日噴發，滾滾濃煙竄向天際。（路透）
印尼杜柯諾火山8日噴發，滾滾濃煙竄向天際。（路透）

印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）8日突然噴發。印尼當局正全力搜救20名受困登山客，其中9人為新加坡籍，其餘均為印尼籍。英國BBC報導，已知有3人罹難。北哈馬赫拉（North Halmahera）警察局長帕薩里布表示，倖存的15名登山客已經獲救，並被送醫治療。

北哈馬赫拉（North Halmahera）警察局長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）向記者證實，罹難者是2名外籍登山客和1名德那第島（Ternate）居民。帕薩里布表示，這群由20名登山客組成的隊伍，無視現有禁令進入杜科諾火山。BBC指出，由於火山不斷噴發且地形險峻，罹難者遺體仍被遺留在較高海拔地區，強烈的爆炸聲干擾救援行動。

印尼國家搜救署（Barsanas）聲明表示，相關當局討論表明，「旅遊業者或個人可能存在疏忽」，他們在登山區被官方關閉的狀況下，仍前往攀登杜科諾火山。聲明還說：「政府正在持續收集資訊，以全面了解事情經過。」

聲明還補充，考慮到遊客和當地社區安全，印尼觀光部已發函關閉杜科諾火山登山區。

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