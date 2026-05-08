Q1晶片銷售暴增 南韓可望超越日、義躍第5大出口國

晶片熱潮帶動南韓第一季出口創下歷來新高，並可望超越日本成為全球第五大出口國；圖為南韓釜山港。(美聯社)

在半導體銷售暴增下，南韓 第一季出口創下新高紀錄，可望帶動該國成為全球第五大出口國，超越主要競爭對手日本 和義大利 。

南韓產業通商資源部6日表示，今年1至3月出口年增37.8%至2199億美元，創下歷來同季新高；先前紀錄為2022年第一季的1734億美元。

出口暴增主要受半導體業帶動。在記憶體價格良好和人工智慧（AI）伺服器投資日益增長之際，第一季晶片出口年比躍增138%至785億美元；DRAM出口飆增249.1%至357.9億美元；NAND快閃記憶體更暴增377.5%至53.9億美元；系統半導體出口也增加13.5%至121.1億美元。

產業通商資源部也表示，根據世界貿易組織（WTO）數據，南韓1、2月出口已以1332億美元的紀錄，首次全球排名第五名，超越日本的1203億美元和義大利的1183億美元；前四名依序為中國、美國、德國和荷蘭。

雖然WTO的3月官方數據尚未出爐，但南韓普遍被預期第一季也排名第五名，超越日本。

產業通商資源部6日也宣布，將把政府的「核心出口產品」清單從15項擴大至20項，為2019年來首次增加項目。新增的五類核心出口產品包括電子設備、有色金屬、農漁產品、化妝品和家居用品，這反映了近期出口市場的變化，包括AI帶動的電網擴張需求激增和韓流文化的傳播。