韓團BTS墨西哥巡演 總統變粉絲稱讚「歷史時刻等很久」

BTS隊長RM(右)在墨西哥城國家宮陽台發表談話，一旁有墨西哥總統與成員V。(路透)

南韓 人氣男團防彈少年團（BTS ）6在墨西哥 城國家宮（National Palace）與墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）會面，全員西裝筆挺並在總統府陽台向粉絲致意，為即將在當地舉行的三場「ARIRANG」世界巡迴演唱會揭開序幕。

BTS七名成員與墨西哥女總統現身在墨西哥城國家宮陽台。(路透)

薛恩鮑姆是BTS歌迷，她形容BTS是一個「始終傳遞友誼、和平與愛訊息的團體」。今年1月，她曾在BTS墨西哥城巡演日期確認後表示歡迎，稱其為「歷史性時刻」，並提到許多年輕墨西哥粉絲已等待這場演出許久。

ARMY聚集在墨西哥城國家宮。(路透)

數十萬名ARMY聚集在墨西哥城國家宮外，高舉「BTS永遠在墨西哥心中」以及「歡迎來到墨西哥」等標語。有些粉絲在看到BTS成員現身時甚至落淚。

墨西哥首都街頭早已瀰漫濃厚的演唱會熱潮。粉絲們4日聚集在改革大道（Paseo de la Reforma）參加宣傳活動，一邊隨著BTS歌曲起舞，一邊貼上刺青貼紙，提前為演唱會暖身。

根據BigHit Music資料，墨西哥是全球第五大K-pop市場，而BTS則是當地最受歡迎的南韓團體。