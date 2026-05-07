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漢他病毒郵輪死者曾登荷航班機 WHO：非大流行開端 疫情有限

編譯周辰陽／即時報導
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荷蘭皇家航空一架波音777-300ER客機2023年9月11日準備降落加拿大溫哥...
荷蘭皇家航空一架波音777-300ER客機2023年9月11日準備降落加拿大溫哥華國際機場。（路透／ZUMA）

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，隨著愈來愈多國家出現可能接觸病毒者，各國衛生官員7日緊急展開追查。世界衛生組織（WHO）則表示，若能落實公共衛生措施，病毒擴散範圍預計「有限」。

紐約時報報導，漢他病毒是一類由囓齒類動物攜帶的病毒，極少出現人傳人情況。WHO流行病與大流行防範主任范凱霍芙（Maria Van Kerkhove）在日內瓦記者會上表示：「這不是新冠病毒，也不是流感，傳播方式截然不同。」

她指出，已在這起郵輪相關病例中確認的「安地斯病毒株」（Andes strain），是目前唯一已知可人傳人的漢他病毒株，但主要仍透過密切接觸傳播，並強調：「這不是疫情爆發的開始，也不是大流行的開端。」

WHO指出，「洪迪亞斯號」自4月11日以來已有3名乘客死亡，另至少5人出現漢他病毒症狀，目前已確認船上共有5起漢他病毒病例，全部屬於主要分布於南美洲的安地斯病毒株。現已有多個國家開始對可能接觸病毒的人員進行檢測或健康監測。

荷蘭衛生部表示，一名荷蘭籍空服員因曾接觸感染者，正在醫院接受漢他病毒檢測。當局並未說明她是否出現症狀，或是否曾執勤於某名郵輪疫情死者在過世前短暫搭乘的航班；該名死者為69歲荷蘭女性，於4月26日在南非約翰尼斯堡病逝。

當地媒體報導，這名空服員任職於荷蘭皇家航空。荷航以員工隱私為由拒絕評論，但表示該名69歲死者在過世前一天曾登上從約翰尼斯堡飛往阿姆斯特丹的KLM 592號班機，僅在機上停留約1小時。荷航指出，由於女子健康狀況不佳，機組人員隨後決定安排她下機，並已將該航班乘客名單交給荷蘭衛生當局，以進行接觸者追蹤。

KLM 592號班機乘客德布克拉（Barbara de Beukelaar）受訪時表示，死者當時乘坐輪椅，在協助下登機。她說：「當時機上沒有人意識到，他們面對的是具傳染性的病毒。」

「洪迪亞斯號」目前正航向西班牙加那利群島，預計10日抵達。當局表示，郵輪不會靠港，而是停泊在外海，再由小船將乘客接送至特內里費島（Tenerife），搭乘撤離班機返回各自國家。

美國感染病學會（Infectious Disease Society of America）主席馬拉佐（Jeanne Marrazzo）指出，外界「確實應高度關注」此事，但也呼籲民眾不要恐慌。她說：「目前情況還不至於在全球各地爆發疫情。我們目前還無法確定疫情後續發展，但必須保持冷靜，專注於具體情境與風險。」

WHO 疫情 流感

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