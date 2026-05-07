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穿名牌、皮衣…金主愛變北韓時尚偶像 吸引年輕人模仿

編譯周辰陽／綜合6日電
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金主愛（左）成為北韓時尚偶像，圖為她與父親金正恩（右）在平壤體育館觀看國際婦女節...
金主愛（左）成為北韓時尚偶像，圖為她與父親金正恩（右）在平壤體育館觀看國際婦女節紀念表演。（朝中社）

2022年11月，一張北韓領導人金正恩與一名穿著時髦少女並肩現身、一同走在巨大洲際彈道飛彈前方的照片曝光。那名身穿黑色長褲與白色鋪棉外套、綁著長髮的女孩，就是當時據報只有9歲的金正恩之女金主愛。儘管她首次出現在官方宣傳中，卻已展現精心打扮的形象；此後髮型變得更加繁複，服裝也愈發優雅精緻。

BBC報導，南韓情報機構認為，隨著金主愛年紀輕輕就頻繁曝光，金正恩已選定她作為接班人。如今被認為約13歲的金主愛，近年愈來愈常與父親一同現身，包括飛彈試射、閱兵典禮，甚至陪同出訪海外。部分專家認為，她偏好的皮革、毛皮與「公雞頭」髮型等穿搭風格，也透露出她正被培養成未來領導人。

金主愛的服裝，很可能由北韓政府的宣傳鼓動部主導安排。她有時穿著正式套裝與裙裝，形象接近母親李雪主。世宗研究所副所長鄭成長接受BBC韓語服務訪問時表示，由於金主愛仍年幼，年紀可能被視為未來領導人的弱點，金氏政權似乎透過讓她穿上類似母親的正式服裝，淡化年幼形象，塑造更成熟的印象。

另一些場合中，金主愛則穿著皮革外套。鄭成長指出，這類服裝「既有強烈風格，又帶有休閒感」，適合視察軍事基地等較粗獷的場所。由於金正恩本身就偏好黑色皮衣與風衣，也讓她與父親形成「父女同款」風格。

模仿前代領導人的穿著與形象、進行所謂的「形象複製」，是北韓領導階層長期用來鞏固權力的手法。金正恩執政初期，就曾透過模仿祖父金日成的穿著與外貌建立統治正當性。鄭成長指出，宣傳鼓動部在「將民眾對金日成的尊敬，自然轉移到金正恩身上」的過程中，扮演極為重要角色。

他說，金正恩初次公開露面時，也與年輕時的金日成極為相似，甚至一度流傳金日成「轉世重生」的說法。「年輕的金正恩身為接班人所面臨的經驗與年齡不足等限制，幾乎因為外貌神似金日成而被抵銷。」

除了鞏固金主愛的正當性外，鄭成長也指出，金主愛與李雪主透過穿著西方設計服裝，也是在展現一種「差異化戰略」，藉此凸顯她們與一般民眾截然不同的社會地位。金主愛多次身穿皮衣現身，也顯示宣傳鼓動部刻意將她的地位塑造成高於普通民眾。

金主愛不斷變化的時尚風格，也與北韓對一般民眾日益嚴格的管控形成強烈對比。北韓2020年立法封鎖所謂「外來文化」，但朝中社2023年發布影片，可見金主愛再度與父親走在洲際彈道飛彈前方；她當時身穿的黑色鋪棉外套，後來被查出是法國精品迪奧（Dior），價值1900美元。隔年，她又在平壤一處住宅區竣工典禮上，穿著半透明上衣露出手臂。

自由亞洲電台引述當地消息人士指出，北韓之後發布教學影片，警告一般民眾不得模仿這類髮型與服裝。這也凸顯出，被視為近乎神格化存在的金氏家族，經常不受適用於一般民眾的規範限制。

即便如此，仍有不少北韓民眾希望追隨金氏家族，打扮得像金主愛一樣時髦。近年已有報導指出，香奈兒化妝品與香水等奢侈品開始在北韓富人之間流通，靠近中國邊境的城市也掀起毛皮大衣熱潮；類似金主愛與金正恩所穿的墨鏡與皮革風衣，也在富裕年輕人間變得流行。

由於一般北韓民眾極難接觸外界資訊與流行趨勢，這個國家的領導人，反而成了意想不到的時尚偶像。如今，金正恩的女兒似乎也成了其中之一。

金主愛（左）成為北韓時尚偶像，圖為她與父親金正恩（右）在2025年12月20日站...
金主愛（左）成為北韓時尚偶像，圖為她與父親金正恩（右）在2025年12月20日站在三池淵市旅遊度假區一間飯店櫃台前，出席飯店落成典禮。（路透）

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