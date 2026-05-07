正視納粹掠奪史 法國奧塞美術館首設專屬展廳永久開展

奧塞美術館全新展廳，展出納粹時期遭掠奪的「無主藝術品」。（美聯社）

法國巴黎的奧塞美術館（Musee d'Orsay）6日開放全新展廳，永久展出二戰納粹 時期遭掠奪的「無主藝術品」，遊客還能看見畫作背面的印章、標籤與庫存標記，一窺每件藝術品如何從民宅中落入納粹之手。

美聯社報導，奧塞美術館目前共持有225件無主藝術品，館方已於上個月成立專責研究小組，追查這些作品的合法繼承人，同時首度設置專屬的展覽空間，新展廳共展出13件作品。

20世紀初，巴黎是西歐最富庶的藝術中心，納粹德國 幾乎每家博物館都派買家前往巴黎擴充館藏，而當時的藝術市場充斥納粹掠奪而來或被迫出售的文物，納粹德國領袖希特勒的代理人則從中挑走最好的作品。

希特勒原本計畫在奧地利的林茲（Linz）興建博物館，隨德國戰敗，博物館計畫也無疾而終。

法國在戰爭期間約有10萬件文物遭到掠奪，其中約6萬件已尋回，有約4萬5000件已物歸原主，另有約1萬5000件無法確認失主。

這類無主藝術品目前在法國境內共有約2200件，統稱「國立博物館追回文物」（Musees Nationaux Recuperation，MNR），這些藝術品在1945年後從德國與奧地利被追回，並於1950年代初移交法國數個國立博物館保管。

這些作品從未被認領，也非法國政府所有，而是由政府代為保管，等待日後可能出現的繼承人。

歷史學家和多部紀錄片自1960年代末，開始揭露法國維琪政府（Vichy government）與納粹合作期間的所作所為，包括協助將8萬名猶太人從法國送往死亡，以及主導一個靠死者財產致富的巴黎藝術市場。

1995年7月，時任法國總統席哈克（Jacques Chirac）站在冬賽館事件（Vel d'Hiv roundup）舊址，首次表示法國政府對此事負有責任，法國隨後於1997年就猶太人遭掠奪的藝術文物展開調查。