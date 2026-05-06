郵輪爆漢他病毒世衛匡列77接觸者 英國擬包機撤離公民

在滯留外海數日後，「洪迪亞斯號」3名患者今天在身穿防護衣的醫護人員協助下，搭乘醫療專機後送回國治療，郵輪也將啟航前往歐洲。(美聯社)

洪迪亞斯號郵輪 爆發漢他病毒疫情 ，船上3名患者今天已離船治療，郵輪預計3天後抵達西班牙田尼利夫島。世衛組織正與各國合作展開疫調，共匡列77名接觸者，將持續追蹤。英國衛生安全局（UKHSA）今天表示，政府擬安排包機撤離英國籍乘客返國，前提是他們沒有症狀、抵英後須接受隔離追蹤。

綜合路透社與法新社報導，荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近日爆發漢他病毒（hantavirus）疫情，造成3人死亡，引發全球關注。

洪迪亞斯號數週前自阿根廷 啟航，3日抵達目的地維德角（Cape Verde），卻遭當局以防疫為由拒絕停靠。在滯留外海數日後，船上3名患者今天在身穿防護衣的醫護人員協助下，搭乘醫療專機後送回國治療，郵輪也將啟航前往歐洲。

西班牙衛生部長賈西亞（Monica Garcia）今天表示，洪迪亞斯號預計3天內抵達加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife），船上其餘人員均未出現任何症狀。

賈西亞說，郵輪抵達田尼利夫島後，健康的外籍旅客將遣送回國，西班牙籍旅客則將送至首都馬德里的軍醫院進行隔離，隔離長短將取決於可能接觸到病毒的時間點，漢他病毒潛伏期長達45天。

世界衛生組織（WHO）表示，若加上已返回瑞士蘇黎世接受治療的瑞士籍公民，一共有8人疑似感染，其中3人已確診。

據南非當局公布的檢驗結果，證實患者感染的是漢他病毒中的「安地斯病毒株」（Andes strain），在極度密切接觸下可人傳人。

UKHSA表示，有2名英國籍乘客近日自行提前返國，正在居家隔離、未通報發現症狀，UKHSA持續給予建議和支援。

目前仍在郵輪上的英國籍旅客同樣未傳出發現症狀，但持續被密切追蹤。英國外交部正安排讓這些旅客返國，UKHSA將協助他們隔離並固定接受檢測和問診。抵英後，這些旅客的隔離時間可長達6週。

儘管如此，UKHSA強調，英國大眾面臨的疫情風險依然「非常低」（very low）。

英國媒體報導，2名已自行返國的英籍旅客是在位於南大西洋非洲外海的英屬聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，搭乘飛機經南非約翰尼斯堡（Johannesburg）返英。

阿根廷衛生部表示，將在郵輪啟航的阿根廷南部城市烏斯華雅（Ushuaia）進行囓齒動物誘捕與分析，並針對染疫死亡荷蘭乘客的足跡展開疫調，後續也會將安地斯病毒的RNA序列和診療指南提供給西班牙、塞內加爾、南非、荷蘭及英國的實驗室。阿根廷目前未出現相關病例。

荷蘭政府在致國會信函中表示，郵輪上約有40名乘客曾在聖赫勒拿島（St. Helena）下船，包括後來出現症狀的瑞士籍公民。

WHO南非代表哈拉比（Shenaaz El-Halabi）告訴路透社，針對此次疫情，南非已匡列65名密切接觸者，其他各國則合計匡列12名接觸者，將進行後續追蹤。

WHO流行病與大流行病管理主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）告訴路透社：「所謂（人傳人的）密切接觸，是指非常近距離的肢體接觸，例如共用床位、同住一間艙房或提供醫療護理，這與新冠肺炎或流感完全不同。」

范科霍芙表示，世衛正與各國合作，針對郵輪抵達維德角前、於聖赫勒拿島先行離船的乘客展開疫調追蹤。

UKHSA指出，漢他病毒以老鼠等囓齒動物為宿主，多經由其糞便和尿液傳播，人類感染案例極少，僅較常見於人鼠共生環境。

此外，漢他病毒不容易「人傳人」，但在涉及特定病毒株的感染案例，已觀察到「人傳人」跡象。

漢他病毒感染症狀輕則近似流行感冒，包含發燒、肌肉痠痛、極度倦怠、腹痛、噁心嘔吐，重則導致嚴重呼吸系統疾病。