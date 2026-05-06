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瑞士男子下船後確診漢他病毒 疫情郵輪已8人染病3例確診

編譯曾子榛／即時報導
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發生漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」遊輪5日停在維德角外海。（路透）
發生漢他病毒疫情的「宏迪亞斯號」遊輪5日停在維德角外海。（路透）

BBC報導，瑞士政府表示，一名瑞士男子搭乘「宏迪亞斯號」遊輪旅行後感染漢他病毒，目前正在瑞士住院治療。該男子於4月底結束南美洲之旅返國，出現症狀後即前往蘇黎世大學醫院就診。

世界衛生組織表示，這名瑞士男子是「宏迪亞斯號」漢他病毒疫情的第3例確診病例。世衛表示，「截至5月6日，共有8例病例，其中3例經實驗室檢測確診為漢他病毒感染，其餘5例為疑似病例」。

瑞士政府表示，該男子驗出漢他病毒，且為可人傳人的「安地斯病毒株」。該男子已立即被隔離，「目前對公眾沒有危險」。當局正在調查該名男子患病期間，是否曾與他人接觸。由於病患在旅途中由妻子陪同，雖然其妻未出現任何症狀，也已進行隔離。

宏迪亞斯號遊輪目前停泊在維德角外海，世衛表示，已將船上3人撤離，送往荷蘭治療。世衛組織維德角代表林斯特蘭向法新社表示：「3人皆情況穩定，其中一人無症狀。」

該船船商泛海探險郵輪（Oceanwide Expeditions）5日表示，兩名病情嚴重的船員（一名英國籍、一名荷蘭籍）及一名乘客將搭機前往荷蘭。

船商5日亦表示，撤離後「計畫開往加納利群島，目的地則為大加納利島或特內里費島，航程預計需3天，目前正與相關當局進行協商。」該郵輪預計於撤離行動結束後離開維德角。

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