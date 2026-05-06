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「前面是維德角 但我們不能上岸」 漢他病毒郵輪乘客曝隔離生活

編譯周辰陽／即時報導
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荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」5日晚間停泊於維德角首都培亞港。（美聯社）
荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」5日晚間停泊於維德角首都培亞港。（美聯社）

荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）近150名乘客，一個多月前踏上前往全球偏遠島嶼的冒險航程，沿途與鯨魚、海豚和企鵝相遇，欣賞冰原、峭壁與綠丘交織的景色；如今卻被困在停泊於大西洋上的郵輪內，各自隔離於船艙，盡可能避免感染致命病毒，在不確定中等待未來幾天的安排。

CNN報導，漢他病毒會引發疲勞、發燒，甚至可能導致器官衰竭與死亡，而「宏迪亞斯號」如今爆發罕見疫情，已有3名乘客死亡，另有3名疑似感染者預計將於未來數小時內撤離，其餘乘客目前只能等待。西班牙已同意讓郵輪在3至4天後停靠加那利群島，在此之前，船隻將繼續停泊於維德角首都培亞（Praia）外海，船上人員則盡可能避免染病。

許多乘客試圖在不確定中維持正常生活，部分人透過社群媒體分享船上情況。維德角原本是「宏迪亞斯號」這趟航程的最後一站。旅遊影音部落客哈托（Kasem Hato）發布多段站在甲板拍攝的影片，遠方可見陸地。他一邊指向這個西非國家的海岸線，一邊以阿拉伯語說：「你們現在看到前方就是維德角，但我們不被允許上岸。」

乘客已被要求隔離，船上也實施嚴格衛生措施。不過，營運商「海洋探險」（Oceanwide Expeditions）表示，儘管爆發疫情，乘客整體情緒仍相當冷靜。哈托也說，船上大多數人都平靜面對此事，並淡化疫情進一步擴大的疑慮，「這種病毒並不是新病毒。如果真的會演變成大流行，早就已經發生了。」

哈托接受CNN採訪時表示，乘客認真看待這場疫情，但並未陷入恐慌。他說，大家都曾與不幸離世的旅客共享這段旅程，因此對他們的離世感到非常難過，也向家屬致上哀悼。另一名受訪乘客羅斯馬林（Jake Rosmarin）則表示，除了生病的人之外，「船上其他人狀況都很好，士氣也很高昂」，並強調船員一直努力讓乘客維持安全、掌握最新資訊，並盡量保持舒適。

根據WHO與營運商的說法，船員目前持續照顧乘客，並為整艘船進行消毒，乘客也努力配合防疫措施。哈托表示，船長與管理團隊持續向乘客更新最新資訊，「我們正努力遵守收到的建議，例如減少與其他乘客直接接觸，並盡可能勤洗手、消毒雙手。」

他說，船上的日子大致還算正常，士氣依然很高，「我們試著讓自己保持忙碌，像是閱讀、看電影、喝熱飲等等。」

羅斯馬林表示，船上已補充更多醫療物資與設備，乘客也採取戴口罩與保持社交距離等措施。乘客可以將餐點送到房間，也能單獨到甲板散步、呼吸新鮮空氣，但不能在公共區域聚集。他同樣持續在社群媒體分享從船上看到的維德角景色，並期待郵輪最終靠岸的那一天。

羅斯馬林在Instagram的限時動態貼出一張自己站在甲板上的自拍照，並寫道：「我目前感覺很好，有呼吸到新鮮空氣，也一直受到船員妥善照顧、吃得很好。現在就是努力專注在正面的事情上，多想想好的部分，並讓自己保持笑容。」 

載有近150人的荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）4日停泊於維德角附...
載有近150人的荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）4日停泊於維德角附近海域，圖為船內景象。（美聯社）

疫情 社群媒體 郵輪

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