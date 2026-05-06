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Meta保護青少年帳號擴至美歐 AI偵測不只依賴註冊年齡

編譯中心／綜合5日電
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Meta青少年帳號保護措施，擴至歐盟和美國Facebook。(路透)
Meta青少年帳號保護措施，擴至歐盟和美國Facebook。(路透)

美國科技巨擘Meta Platforms近期面臨歐盟對青少年網路安全的監管壓力。歐盟日前指出，Meta未能有效防止13歲以下兒童使用Facebook與Instagram，恐使兒童暴露於不適當內容。Meta5日宣布，以先進AI來偵測未成年人的帳號，並把對青少年帳號的技術防護措施擴大到歐洲聯盟27國，並在美國的臉書平台實施。

據中央社、央廣網報導，歐洲監管機構指出，兒童可輕易透過填寫虛假的出生日期來註冊帳號，並且Meta「缺乏有效管控機制」進行查核。 歐盟並表示，Meta用於檢舉兒童帳號的工具「難以使用且效果不彰」。

布魯塞爾指出，Meta的風險評估「與歐盟多方證據相矛盾」，這些證據顯示約有10%至12%未滿13歲的兒童正在使用該公司的社群平台。若監管機構最終確認違規，歐盟可對Meta處以最高相當於其全球年度營收6%的罰款。

Meta 5日作出回應，稱去年推出一套技術，主動識別可能屬於青少年的帳號，即使這些帳號用成人的生日進行註冊，也會被納入青少年帳號保護機制之中。

Meta在部落格貼文中指出：「這項技術將擴大至歐洲聯盟27個國家。Meta也將這項技術首次應用在美國的臉書(Facebook)上，英國和歐盟於6月跟進。」

Meta同時詳細說明公司如何運用先進的AI來偵測未成年人的帳號，而不只依賴使用者註冊時自報的年齡。

這包括應用AI技術分析整個檔案資料，透過語境線索研判帳號是否屬於未成年人，同時加強防規避措施，避免遭到Meta懷疑的未成年人註冊新帳號來繞過限制。

Meta一名發言人表示：「我們明確規定Instagram與臉書僅供13歲以上使用者使用，並已設有機制偵測與移除未達年齡的帳號。」並強調該公司將持續與歐盟溝通。

歐盟 Meta

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