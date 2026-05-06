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挪威養鮭排汙量等同澳洲未處理廢水 研究「令人不安」

編譯中心／綜合5日電
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研究分析，挪威養殖業流入近海的氮、磷與有機碳，總量令人憂心；圖為挪威北部特羅姆斯...
研究分析，挪威養殖業流入近海的氮、磷與有機碳，總量令人憂心；圖為挪威北部特羅姆斯郡峽灣一處鮭魚養殖場。（新華社）

一份最新分析指出，挪威養殖業流入近海的氮、磷與有機碳，總量相當於整個澳洲人口直接將未經處理的汙水排入海中，讓研究人員直呼「令人不安」。

據英國「衛報」(Guardian)報導「陽石研究院」(Sunstone Institute)分析2025年數據顯示，挪威養殖業共釋出7萬5000公噸氮、1萬3000公噸磷及36萬公噸有機碳。報告以人口排汙量類比：光是氮排放量，就等同1720萬人未經處理直接排放的廢水，磷等同2000萬人，有機碳更等同3000萬人，3項指標的汙染規模與澳洲全國人口相當。

報告共同作者、資料科學家皮雷斯杜羅(Alexandra Pires Duro)指出，挪威全國僅約550萬人，養殖汙染量卻是人口總額的3到5倍，「魚糞、殘餌與尿液，全部直接排進海裡」。衛報另提到，飼料消耗量在6年間成長14.6%，且夏季汙染最為嚴重，偏偏此時海洋生態最難負荷。

據挪威「世道報」(VG)報導，陽石研究院院長葛隆貝克(Jan Grønbech)直言「數字令人不安」。他強調，機構無意針對特定業者，而是希望攤開數據讓各方正視問題。

哈丹格峽灣(Hardangerfjord)的處境也反映問題的嚴重性。今年3月，地方主管機關以峽灣無法承受更多汙染為由，一口氣駁回9項新養殖場的申請案。

相較之下，挪威海洋研究所(Institute of Marine Research)風險評估則持不同看法。該所每年發布報告，多年來結論相當一致：養殖排放對環境風險「低」。

研究主任米克斯弗爾(Mari Myksvoll)坦承學界確有歧見，但她也點出，所內模擬顯示一旦哈丹格峽灣養殖產量翻倍，部分水域恐出現優養化問題；而地方官員拒絕新申請案，引用的正是這份模擬數據。

挪威海產聯盟(Norwegian Seafood Federation)政策溝通主任霍斯(Krister Hoaas)則辯護道，養殖業是現存最節省土地利用的工業化食品生產方式，具備低能源、低耗水與低碳足跡等優勢，不能僅單看排放數據定奪價值。

澳洲 挪威

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