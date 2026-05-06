法國「約翰檸檬」啤酒玩諧音哏熱賣 約翰藍儂遺孀說話了

法國一家啤酒廠以英國搖滾樂團披頭四（Beatles）已故成員約翰藍儂之名，推出一款諧音梗「約翰檸檬」啤酒。（取材自Ｘ平台）

法國一家啤酒廠以英國搖滾樂團披頭四(Beatles)已故成員約翰藍儂之名，推出一款諧音哏「約翰檸檬」啤酒，藍儂遺孀小野洋子已以違反商標權為由要求停售，但該款啤酒卻因爭議帶動銷售，幾乎銷售一空。

中央社引述法新社報導，法國布列塔尼大區(Brittany)「印刷廠啤酒廠」(L'Imprimerie brewery)負責人皮卡爾(Aurelien Picard)表示，他在3月底收到小野洋子(Yoko Ono)所僱律師的通知，要求停止使用該品牌名稱，否則要因為使用約翰藍儂(John Lennon)的名字支付授權金。

皮卡爾指出，該酒廠旗下多款啤酒名稱皆採用名人的諧音哏，5年前推出以約翰藍儂諧音為名的「約翰檸檬」(John Lemon)啤酒，當時覺得這樣做似乎「很酷」。

英國「衛報」(The Guardian)報導，小野洋子主張，此款啤酒違反她10年前登記的商標，她登記的用意是防止已故丈夫約翰藍儂遭戲謔、姓名被不當使用及聲譽受損。

經過一番協商，該酒廠獲准在7月1日前售完剩餘的5000瓶存貨，之後將停止生產該品牌。然而，這場爭議帶來的媒體關注反而成為極佳宣傳，使得「約翰檸檬」在短短數天內幾乎銷售一空。

皮卡爾說：「這真的很瘋狂，我現在剩不到1000瓶。在我們遭逢不幸之餘，這倒顯得有些詼諧。」