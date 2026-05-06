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大西洋郵輪漢他病毒怎麼來的？1病毒株致死率達40%

編譯周辰陽／即時報導
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載有近150人的荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情，造成3名乘客死亡、多...
載有近150人的荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情，造成3名乘客死亡、多人重病，4日仍停泊於維德角附近海域，圖為醫護人員下船。(美聯社)

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡、至少7人疑似染病，此前曾向西非島國維德角（Cape Verde）衛生當局請求協助，卻遭拒絕靠港。儘管西班牙政府已決定接手安置，但專家認為，船上爆發疫情可能有兩種原因，對船上近150名乘客而言，都不是好消息。

紐約郵報5日報導，「宏迪亞斯號」疫情較可能起因於乘客接觸到受感染老鼠或鼠類的糞便、尿液或唾液後染病。前美國空軍飛行軍醫、目前擔任醫師團體「Bespoke Concierge」負責人的法杜爾（Zaid Fadul）表示，這是漢他病毒最常見的傳播途徑。不過，世界衛生組織（WHO）強調，目前並未在受困郵輪上發現鼠類。

然而，漢他病毒有一種病毒株存在令人擔憂的例外情況，WHO也坦言「不能排除」這種可能性。根據法杜爾說明，漢他病毒特定亞型「安地斯病毒」（Andes virus）曾在阿根廷出現人傳人的情況。他說：「這也是這起事件引發高度焦慮的原因之一。」

法杜爾表示，安地斯漢他病毒株死亡率接近40%，若在這艘擁有80間客艙、長約107公尺的密閉郵輪環境內擴散，最糟情況恐迅速失控，「這就是為什麼大家這麼害怕。」

WHO 5日證實，這也是目前的主要假設之一，部分患者可能在登船前就已感染。WHO流行病與大流行防範及預防主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示：「我們確實認為，在非常密切接觸者之間，可能發生了一定程度的人傳人感染。」

法杜爾警告：「如果真的是安地斯病毒，那就代表有150人被困在郵輪上密切接觸。」但他認為感染源未必來自船上，可能早在其他地方就已感染，並指出漢他病毒從暴露到出現症狀可能需要數周時間。

《科學媒體中心》（Science Media Centre）報導，英國皮爾布萊特研究所（Pirbright Institute）病毒研究員加洛（Giulia Gallo）指出，最有可能的情況是，從南美出發的旅客在當地接觸到受感染鼠類的排泄物。她說，目前仍無法確定接觸發生地點，可能是在當地觀光活動期間，也可能是船上存在受感染鼠類。

加洛表示，WHO與其他公衛機構仍需調查這起郵輪上3起疑似漢他病毒死亡病例的相關背景。她說：「有必要確認船上是否存在潛在感染源，並追查患者先前行程，以了解他們是否曾前往美洲漢他病毒流行地區。」

不過，專家強調，目前沒有必要恐慌。法杜爾指出，「預防才是關鍵」，勤洗手、避免與他人密切接觸，以及在人群中戴口罩，都能大幅降低感染風險。

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