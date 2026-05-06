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確診者曾搭機… 郵輪漢他病例增至7人 世衛疑人傳人

編譯陳韻涵／綜合報導
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宏迪亞斯號船上仍有一百多名遊客和船員，維德角共和國4日拒絕郵輪入港，停在外海。（...
宏迪亞斯號船上仍有一百多名遊客和船員，維德角共和國4日拒絕郵輪入港，停在外海。（美聯社）

大西洋郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)爆發漢他病毒(hantavirus)疫情，世界衛生組織(WHO)表示，截至4日已發現七起確診及疑似病例，其中三人死亡、一人病危、三人輕症；世衛懷疑，宏迪亞斯號出現人傳人情形，不排除有人登船前即感染的可能，並追蹤下船後搭機確診乘客的同班機旅客狀況。

世衛追蹤與確診者同班機旅客

華爾街日報報導，世衛流行病和大流行病防範與預防部門主任范科霍芙(Maria Van Kerkhove)說：「我們的確認為，宏迪亞斯號可能存在密切接觸者之間的人際傳播，包括夫妻和同艙乘客。」

范科霍芙表示，零號病患疑似登船前就已感染，世衛目前假設病毒來源在船外，「可能在阿根廷感染」。

荷蘭郵輪營運商「海闊遠征」(Oceanwide Expeditions)表示，宏迪亞斯號4月1日出發，70歲的荷蘭男子11日在船上過世，他69歲的妻子隨後在南非不治。

世衛假設，宏迪亞斯號的漢他疫情由「安地斯病毒」(Andes virus)引起，因為這對夫婦從阿根廷登船，而安地斯病毒主要流行於阿根廷與智利，且是已知唯一具人傳人紀錄的漢他病毒株。

世衛表示，該名荷蘭女子4月24日在英屬聖赫勒拿島(Saint Helena)下船時，已出現腸胃道症狀，隨後搭機前往南非約翰尼斯堡(Johannesburg)途中病情惡化，26日到院後不治，核酸檢測結果於5月4日確認感染漢他病毒。世衛表示，已著手調查同班機乘客的接觸追蹤作業。

哥倫比亞廣播公司新聞報導，宏迪亞斯號目前停泊於西非島國維德角(Cape Verde)外海，維德角基於公共衛生考量，拒絕郵輪靠港。目前已知的七起病例中，有三人已下船，另四人仍在船上，其中包括5月2日死亡的德國人。

世衛公告指出，宏迪亞斯號共載有147人，包括88名乘客和59名船員，乘員來自23個國家，包括英國、西班牙、美國的乘客，以及菲律賓籍船員。

官員計畫將兩名病患以直升機撤離，轉送西班牙加那利群島(Canary Islands)，並由西班牙當局配合世衛展開完整的流行病學調查。

世衛駐維德角代表林斯特蘭(Ann Lindstrand)表示，郵輪上沒有發現任何齧齒類動物，也無跡象顯示曾有鼠類出沒，強調漢他病毒與郵輪的關聯性極低，強調郵船上的疫情「並不構成大規模疫情威脅」。

WHO 世衛 疫情

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