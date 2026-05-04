翁山蘇姬轉居家監禁 傳中國外長王毅訪緬促成

緬甸政府軍事資訊小組4月30日罕見公布的翁山蘇姬（中）照片，顯示她在一處未知地點與兩名官員談話。（美聯社）

緬甸 前文人政府實質領袖翁山蘇姬 法律團隊代表1日表示，獲軍方支持的政府改讓翁山蘇姬在首都奈比多居家監禁後，法律團隊傳出3日與她會面討論現況，同時為這位80歲的前領袖送一些物資。

另據緬甸獨立媒體2日報導，4月下旬訪問緬甸的中國外交部長、中共中央外事辦主任王毅 ，曾與翁山蘇姬進行非公開會面。中國可能斡旋促成她獲得改為居家囚禁（軟禁）的待遇。

路透報導，緬甸軍方2021年2月政變推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的文人政府後，翁山蘇姬便遭羈押至今。這場政變引發致命內戰，戰火席捲這個貧困的東南亞國家多數地區，翁山蘇姬也一直下落不明。

她的法律團隊成員說：「翁山蘇姬女士目前仍在奈比多（Naypyidaw）。」同時證實她已轉為居家監禁。

官方媒體報導她將轉為居家監禁，但沒有說明地點。官媒也刊登一張她的照片，可見她與兩名身著制服的人員坐在木椅上，這是外界多年來首度見到她的影像。

翁山蘇姬在軍方政變後歷經漫長秘密審判，被控貪汙、煽動選舉舞弊及違反國家機密法等多項罪名，遭判處33年徒刑。她的盟友始終主張這些指控出於政治動機，目的是將她排除於政壇之外。

她的刑期先被減到27年，然後在4月17日緬甸新年特赦時再縮減1/6，當天她的盟友、前總統溫敏（Win Myint）獲釋。據報她再獲減刑1/6，之後傳出她轉為居家監禁。

法廣報導，4月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會時，表示翁山蘇姬是「中國的老朋友，我們一直關心她的情況」。當日稍早，緬甸軍政府宣布翁山蘇姬從關在監獄，改為到指定住所服刑。

當時，中國官方僅發布了王毅與2026年接任總統的軍頭敏昂萊會面新聞，並未提到翁山蘇姬。據悉這是緬甸與中國雙方達成協議，決定不公開此次會面消息。