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在嬰兒食品投老鼠藥 勒索廠商逾235萬美元 奧地利男落網

中央社／維也納2日綜合外電報導
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喜寶（HiPP）所生產的嬰兒食品曾遭投毒。(美聯社)
喜寶（HiPP）所生產的嬰兒食品曾遭投毒。(美聯社)

奧地利警方今天逮捕一名男子，他涉嫌在嬰兒食品罐中摻入老鼠藥，當局推測此舉為勒索計畫的一部分。

奧地利新聞通訊社（APA）援引警方消息報導，這名39歲的嫌犯已在維也納以南的勃根蘭邦（Burgenland）被捕。警方並未透露他的姓名，也未說明確切逮捕地點。

他被控蓄意造成公共危險，以及企圖造成嚴重人身傷害。

在逮捕這名嫌犯的兩周前，奧地利當局曾在部分超市販售的嬰兒食品罐中檢出老鼠藥。這些產品是由總部位於德國的喜寶（HiPP）所生產，德國警方也已介入調查此案。

奧地利、捷克與斯洛伐克隨後於數日內追回五罐遭動手腳的產品，所幸在民眾食用前便已攔截。警方表示，他們認為這起犯罪行為是為了勒索喜寶，而該公司已在奧地利發布產品召回令。

其中一罐遭摻毒產品購自勃根蘭邦鐵城（Eisenstadt）的Spar超市。檢驗結果顯示，該產品內含有15微克的老鼠藥。

同一間Spar超市另有一罐產品也被懷疑遭摻入毒物，但目前尚未被尋獲。

雖然喜寶未詳述勒索細節，但奧地利「新聞報」（Die Presse）在案發後不久報導稱，喜寶曾於3月收到一封電子郵件，要求在6天內支付200萬歐元（約235.8萬美元）。然而，喜寶直到期限過後兩周才注意到這封郵件。

喜寶隨後解釋，該郵件是寄至一個不常查看的群組信箱。

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