我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人「下剋上」淘汰塞爾蒂克

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

日相訪越提外交新方針 著重3領域進化印太戰略

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗（左）2日在越南河內會晤越南總理黎明興（右）。（路透）
日本首相高市早苗（左）2日在越南河內會晤越南總理黎明興（右）。（路透）

日相高市早苗2日在越南發表演說時宣布日本新的外交方針，著重強化重要物資供應鏈等經濟安全保障領域，並把新的外交方針定位成修訂版的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）。高市也在越南首都河內與越南總理黎明興召開為時約50分鐘的會談。雙方同意依據中東局勢，就確保原油、稀土類等重要礦物展開合作。

日本TBS電視台報導，高市在越南首都河內一所大學演說期間表明，為了依據國際局勢變化使FOIP的願景進化，將著重3個領域，包含「強化能源與重要物資供應鏈」、「共享規則」、「擴充國防領域的合作」。

「日本經濟新聞」報導，高市在演講期間介紹以「法治」與「免於脅迫的自由」為理念的FOIP被提出以來已經滿10年。

高市考量美國與伊朗的軍事衝突，以及美國總統川普政府的關稅政策等因素，在國際情勢日益嚴峻的背景下，提出實現FOIP的3大重點領域。

高市首先提出強化供應鏈，直言「必須共同強化經濟活動與醫療領域之中不可或缺物資的供應鏈」，並對中長期目標「在整個亞洲建立原油儲備與釋出系統」，展現積極態度。

在新領域合作方面，高市提出為提升人工智慧（AI）競爭力不可或缺的「建設可信賴的通訊基礎設施」，並倡議「FOIP數位迴廊構想」以支援打造海底電纜與衛星通訊等基礎建設。

關於持續性的經濟成長，高市呼籲「基於規則，維持並擴大經濟秩序」是必要的，並表示計畫儘早啟動「跨太平洋夥伴協定」（TPP）擴大程序。

高市也提出擴充國防合作的想法，強調「供應鏈仰賴海上交通要道的安全與自由航行」，將活用無償提供防衛裝備的「政府安全保障能力強化支援」（OSA），以及國防領域的「政府開發援助」（ODA）等機制。

另外，日本與越南也計畫盡早實施「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）之中有關能源的15項合作。AZEC是日本前首相岸田文雄2022年在任內倡議推動由東南亞等國參與的合作架構，希望與亞洲志同道合的國家推動脫碳化。

越南 日本 高市早苗

上一則

命在旦夕 伊朗和平獎得主傳獄中健康惡化送醫

下一則

泰國推5年「DTV簽證」 練拳也能變長居門票

延伸閱讀

高市啟程出訪 將在越南闡述進化版「自由開放印太」

高市啟程出訪 將在越南闡述進化版「自由開放印太」
解禁「死亡產業」 日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

解禁「死亡產業」 日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣
菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係

菲律賓總統小馬可仕將訪日本 深化戰略夥伴關係
賴出訪史瓦帝尼受阻之際 習近平會見東非國家總統

賴出訪史瓦帝尼受阻之際 習近平會見東非國家總統

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11
美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植中國以外稀土供應鏈的重要據點。（路透）

美要求防務企業2027年前稀土不依賴中國 馬國工廠成據點

2026-04-27 10:20

超人氣

更多 >
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」