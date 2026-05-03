我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人「下剋上」淘汰塞爾蒂克

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

鐵達尼號沉船文物布拉格重現 還有精準複製頭等艙房

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件沉船文物，現場亦重現船首造型、客房、交誼廳、豪華...
近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件沉船文物，現場亦重現船首造型、客房、交誼廳、豪華沙龍，以及精準複製鐵達尼號的艙房與走廊。（中央社）

近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件鐵達尼號沉沒後被打撈上來的文物，包含乘客的個人物品、餐具、鐵窗與吊燈等。這些文物被專業團隊精心修復與保存，訴說著鐵達尼號傳奇又悲傷的故事。

鐵達尼號（Titanic）是20世紀初最大、最豪華的船隻，啟航時備受世界矚目。然而，鐵達尼號在1912年4月15日夜間，在距離紐約400海浬處撞上冰山沉沒，船上2208人中有1496人罹難。船體斷成兩截，客艙、廚房、機艙和鍋爐房內的物品散落到茫茫大海。

RMS Titanic公司已對鐵達尼號殘骸進行9次探險，從浩瀚的殘骸中打撈出超過5500件文物，並進行精心修復。根據捷克媒體Novinky.cz的引述，鐵達尼號展策展人哈維爾科娃表示：「所有物品皆從約4公里深的海底打撈上來，並經專業修復。展覽還精準複製鐵達尼號的艙房，以及沉浸式體驗區，讓參觀者不僅能看到奢華的內裝，也能感受沉船當時的情景。」

RMS Titanic收藏專家泰勒（Jeff Taylor）告訴Novinky.cz：「這些文物自1912年起，至少到1987年之前，都曾沉在海底。我們只打撈船外的物品。船體斷裂成兩部分，許多物品掉落到海床上。我們不進入船體內部。」

展覽介紹，每件文物打撈上來後，首先會初步處理，以防環境驟變造成損壞。文物保護人員會拍照、測量、評估狀況，將資訊錄入資料庫，並為每件物品分配識別編號，再放入內襯濕泡棉的箱子，安全運送至陸地上的文物保護實驗室。

這些珍貴文物目前存放於美國亞特蘭大倉庫，配備溫濕度控制系統，依材質提供不同儲存環境。

令人遺憾的是，鐵達尼號正被嗜鐵微生物緩慢侵蝕，目前尚無有效的保護技術能保存船體本身。科學家預測，這將使鐵達尼號在40至90年後內爆並坍塌。

展覽也呈現許多乘客個人化、動人的故事，記錄他們的人生細節，以及為何登船。頭等艙、二等艙、三等艙乘客都有不同期望，有的前往美國探親，有的為了洽談生意，有的是追尋更好的生活。

例如，27歲的普爾鮑姆是一名德國機械師，計畫到美國學習工程並取得美國國籍。他隨身攜帶已簽署的「入籍意向聲明」，表明希望永久居住在美國。然而，他在這場災難中不幸罹難。

布拉格「鐵達尼號展」展出百件打撈相關文物。圖為從海底沙中打撈上來的焗烤盤。當時因...
布拉格「鐵達尼號展」展出百件打撈相關文物。圖為從海底沙中打撈上來的焗烤盤。當時因存放在櫥櫃中，得以完整保存。（中央社）

布拉格「鐵達尼號」展覽展出百件沉船文物，現場重現船首造型、客房、交誼廳、豪華沙龍...
布拉格「鐵達尼號」展覽展出百件沉船文物，現場重現船首造型、客房、交誼廳、豪華沙龍、致命的冰山、一艘等比例的救生艇輪廓，以及設計獻給罹難者的紀念區。圖為精準複製的頭等艙客房。（中央社）

近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件沉船文物，包含乘客的個人物品、餐具、鐵窗、吊燈。...
近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件沉船文物，包含乘客的個人物品、餐具、鐵窗、吊燈。這些文物都被專業團隊精心修復與保存，訴說著鐵達尼號傳奇又悲傷的故事。圖為鐵達尼號模型。（中央社）

近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件自鐵達尼號沉沒後打撈文物，包含乘客的個人物品，例...
近期布拉格「鐵達尼號展」展出百件自鐵達尼號沉沒後打撈文物，包含乘客的個人物品，例如陶瓷漱洗罐、梳子、個人藥品與刮鬍刀片等。（中央社）

上一則

泰國推5年「DTV簽證」 練拳也能變長居門票

下一則

伊朗將立法限制荷莫茲通行船隻種類 業者付費通過美揚言制裁

延伸閱讀

鐵達尼號救生衣首拍賣 估價47萬美元

鐵達尼號救生衣首拍賣 估價47萬美元
泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫兒子遺骸成「兩小盒爛泥」
館藏數萬件中國國寶 瑞典這家博物館要倒了？

館藏數萬件中國國寶 瑞典這家博物館要倒了？
發現日軍侵華新罪證…徐州16歲高中生 再捐贈珍貴史料

發現日軍侵華新罪證…徐州16歲高中生 再捐贈珍貴史料

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
英國女子叫不醒兒子，決定報警請醫護人員到場協助。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emma Filer）

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

2026-05-01 22:10
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11
美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植中國以外稀土供應鏈的重要據點。（路透）

美要求防務企業2027年前稀土不依賴中國 馬國工廠成據點

2026-04-27 10:20

超人氣

更多 >
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」