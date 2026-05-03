伊朗將立法限制荷莫茲通行船隻種類 業者付費通過美揚言制裁

一名男子4月27日在伊朗阿巴斯港捕魚，身後是航行在荷莫茲海峽的商船。（美聯社）

伊朗國營媒體「新聞電視台」2日報導，伊朗國會即將通過一項法律，限制可通行荷莫茲海峽的船隻種類。

新聞電視台（Press TV）引述伊朗國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）報導，根據這項12點計畫的提案內容，以色列 船舶將永遠不得通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

至於來自「敵對國家」的船隻（很可能是指涉美國）必須先支付戰爭賠償金，才能獲得通過這條航道的許可。

報導指出，其他所有船隻也得先取得伊朗許可，方可通行。

德黑蘭與華府 的談判進展停滯，雙方均不願在各自立場上讓步。

另據美聯社報導，美國財政部發布警告指出，航運業者若為了安全通過荷莫茲海峽，而向伊朗支付通行費，恐將面臨制裁。

這項警告進一步升高美伊 就荷莫茲海峽控制權對抗的壓力。

美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動攻擊以來，伊朗透過襲擊與威脅船隻，實質上已關閉了荷莫茲海峽的正常航行。隨後，伊朗開始提供部分船隻「安全通行」方案，引導其改道至靠近伊朗海岸的替代航線，並時而收取服務費。

這種「收費站」式的行為，正是美國這次制裁警告的焦點。外國資產管制辦公室表示，支付要求的形式可能不限於現金，還包括「數位資產、抵銷、非正式換匯或其他實物支付」，甚至包含慈善捐款或向伊朗大使館付款。

此外，阿拉伯聯合大公國的民航總局表示，隨著2月28日美伊戰爭爆發後實施的各項預防性措施解除，全國空中交通已經恢復正常。

路透報導，民航總局還說，這項決定是在與相關單位協調後，針對營運及安全狀況進行全面評估後達成。