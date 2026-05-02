倫敦神祕遮臉雕像 英國大師班克西創作 網神解讀1隱喻

這座雕像中人左腳跨出基座而懸空，帶出看不到前方、隨時會墜落的感覺。（美聯社）

英國塗鴉大師班克西 證實，倫敦市中心一尊描繪男子手持旗幟、臉部遭到旗幟纏住遮蔽的雕像，正是出自他手筆。雕像中人左腳跨出基座而懸空，帶出看不到前方、隨時會墜落的感覺。

中央社引述路透報導，這座雕像矗立在倫敦專為舉行重大儀式建造的林蔭大道（The Mall）附近一塊基座上。根據班克西（Banksy）在Instagram發布的影片，這座帶有其簽名的雕塑是在深夜利用低板拖車運送，悄悄安置就位。

英國塗鴉大師班克西證實，倫敦市中心一尊描繪男子手持旗幟、臉部遭到旗幟纏住遮蔽的雕像，正是出自他手筆。（美聯社）

這座雕像被安置在鄰近白金漢宮（Buckingham Palace）等王室建築及紳士俱樂部雲集的市中心，與一旁愛德華七世（King Edward VII）騎馬雕像、南丁格爾（Florence Nightingale）紀念像和赫柏特（Sidney Herbert）雕像等地標相呼應。

許多網友在班克西Instagram頁面上留言討論這件作品，推測這是在隱喻「盲目的愛國主義」，同時也好奇他究竟如何能在英國權力核心所在完成這場藝術行動。

班克西發言人向法新社簡短表示：「這位藝術家4月29日凌晨某時公開這座不請自來的雕像…這件作品設置在帕摩爾街（Pall Mall）中央分隔島上，班克西說那裡正好『有點空隙』。」

雕像所在地的西敏市市議會（Westminster Council）發言人在聲明中表示：「我們很高興見到班克西最新雕塑…為這座城市多元公共藝術再添一抹亮點。」市議會同時強調，已經「採取初步措施保護這座雕像」，目前「雕像依舊會開放供民眾自由參觀欣賞」。