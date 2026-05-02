油價飆 法國人就近度假 過去2月國外旅遊預訂驟減20%

法荷航空集團旗下泛航航空（Transavia）宣布取消未來數周的數百個航班，理由是燃油價格上漲；圖為一架泛航航空的波音737飛機，4月30日從法國南特大西洋機場起飛。(路透)

中東能源運輸受阻，法國有航空公司取消大量航班。專家說，燃料成本可能占廉價航空票價的四成，業者很難承受漲價。同時，部分法國人正調整夏季度假計畫，傾向前往更近、更便宜的地點。

中央社引述法國新聞台（franceinfo）報導，伊朗南方的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通遲未恢復正常，法荷航空集團（Air France-KLM）旗下泛航航空（Transavia）宣布取消未來數周的數百個航班，理由是煤油價 格上漲，及從波斯灣國家進口遇到困難。

煤油是航空業的關鍵燃料，由於仰賴進口、煉油能力有限及價格上漲，這種燃料特別容易受到國際局勢緊張影響。

夏季是法國人出遊旺季，在中東戰爭局勢仍存不確定性之際，煤油短缺的可能性浮上檯面。法國政府將於5月6日召集航空公司代表開會討論。

解放報（Libération）引用法國觀光聯盟（Alliance France Tourisme）調查數據報導，基於油價和通貨膨脹率雙雙上漲，以及地緣政治不穩定，有些法國人改變夏季度假計畫，傾向前往不遠、花費更少的地方，或縮短天數。

多達86%受訪者堅持要度假，但71%選擇留在法國境內，比2025年多3個百分點。

觀光研究顧問公司Protourisme總經理阿里諾（Didier Arino）說，中東衝突剛爆發時，有些法國人受困海外，或不得不花大錢買機票回國，這多少已影響法國人夏季前往外國度假的意願，現在人們還擔憂機票漲價、航班取消。

根據法國旅遊業者協會（Seto）數據，過去兩個月以來，國外旅遊預訂量已驟減約20%。

此外，據中央社引述韓聯社報導，受中東戰事影響國際油價飆升，各大韓籍航空從5月1日起的開票，將加收較上月約高出兩倍的燃油附加費，其中大韓航空漲約1.8倍；各航空公司也正縮減低收益航線的運營規模。

不過報導指出，燃油附加費雖然加重了消費者負擔，但仍不足以完全抵消航空公司的燃油成本壓力。某低成本航空分析顯示，燃油成本較前月增加120%、較去年增加130%，但燃油附加費僅能補足約一半增幅。

因此各大航空公司正在縮減低收益航線的運營規模，韓亞航空原本計畫這個月減少三條國際線、共八個航班，近期已擴大至13個航班。真航空上個月已在8條航線取消45班（來回），這個月將擴大至14條航線、共131班停飛。