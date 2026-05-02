日本放寬武器出口 烏大使讚巨大進步盼深化合作

烏克蘭駐日本 大使表示，日本放寬武器出口規定，為未來有朝一日東京能夠提供軍事裝備以協助烏克蘭抵抗俄羅斯 入侵鋪路。烏克蘭駐日大使盧托維諾夫（Yurii Lutovinov）受訪表示：「這讓我們可以開始對話。理論上，這是非常巨大的進步。」

中央社引述路透報導，日本首相高市早苗 上周決定放寬武器出口規定，成為日本逐步鬆動戰後和平主義立場的最新舉措，這在烏克蘭與中東衝突拖累西方武器生產之際，引發廣泛關注。

儘管新規定仍維持對戰區出口的限制，但允許在符合日本安全利益下作出例外，基輔希望能從中受益。

面對中國軍力增強，日本將烏克蘭命運與自身安全相連。由於日本領土距離台灣最近僅約110公里，東京擔心北京若試圖奪取台灣，也可能將日本捲入衝突。

在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後不久，時任日本首相岸田文雄曾警告：「今日的烏克蘭，可能就是明日的東亞。」他批准日本自二戰以來最大規模的軍事擴張計畫，而高市早苗自去年10月上任後進一步加速推動。

盧托維諾夫說：「如果烏克蘭倒下，將引發巨大的骨牌效應。因此，從安全角度來看，印太地區與歐洲大陸是不可分割的。」

日本外務省與首相官邸未立即回應置評請求。

高市早苗迄今未公開表示支持向烏克蘭出口武器。她去年11月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時指出，「日本與烏克蘭站在一起」，並支持其「儘快實現公正且持久和平的努力」。

與其他有意採購日本軍備的國家一樣，烏克蘭將須先與東京簽署防衛與裝備技術轉移協議。日本已與德國、澳洲、菲律賓與越南等18國簽署這類協議。

盧托維諾夫表示，由於日本對防衛出口議題高度敏感，烏克蘭正謹慎推進相關討論。

他說，短期內，日本可資助烏克蘭開發防空系統，以降低對美製「愛國者」飛彈的依賴。

盧托維諾夫表示，目前也正在討論日本是否加入北約「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計畫。這項計畫為基輔採購美製軍備提供資金。

他還說，日本企業還可協助烏克蘭多元化電子與微型元件來源，這些元件對前線部署的數千架無人機至關重要。

盧托維諾夫最後表示：「我們不是只會索取的國家，我們也會提供。如果能將日本的技術與烏克蘭的經驗結合，將會打造出高水準的產品。」