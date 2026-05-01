我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認愛李鍾碩4年IU自曝完全戀愛腦 劉寅娜爆料「配合到病倒送醫」

抄川普頭像護照 加州州長紐森推「惡搞版」駕照

反猶攻擊事件升溫引爆國安警報 英恐攻威脅升至嚴重

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾。(路透)
英國首相施凱爾。(路透)

英國近期反猶太攻擊事件明顯升溫，倫敦北部戈爾德斯格林（Golders Green）發生雙重刺傷案後，政府4月30日宣布將全國恐怖威脅等級上調至「嚴重」（severe），為第二高等級，代表未來六個月內發生攻擊的可能性高度存在。這也是自2021年利物浦婦幼醫院外爆炸案與保守黨國會議員艾梅斯遇刺案以來，威脅水準再度升高。

泰晤士報報導，這項決定依據英國軍情五處（MI5）轄下聯合恐怖主義分析中心（JTAC）的評估作出。官方指出，自伊朗戰事爆發以來，英國境內多起反猶攻擊接連出現，包括4月27日在北倫敦發生的刺傷事件，兩名男子在短時間內遭人持刀攻擊。警方反恐部門主管泰勒呼籲民眾「保持警覺，但不必恐慌」，顯示當局試圖在警戒與社會穩定之間取得平衡。

首相施凱爾承認政府應對仍有不足，並承諾展開「更大規模的對抗」，直指反猶情勢惡化。他在首相府發表談話，呼籲社會正視猶太社群承受的壓力與恐懼。然而，他稍早前往案發現場時遭部分群眾喝倒采，甚至被指控為「傷害猶太人」，凸顯社會對政府處理方式的不滿與分裂。

在政治壓力升高之際，英國政府反恐顧問霍爾主張，應暫時禁止親巴勒斯坦示威，理由是相關集會難以避免滋生反猶言論。他強調「生命權高於示威權」，將公共安全置於言論與集會自由之上。此一主張迅速引發爭議，也使是否限制示威權成為政策辯論焦點。

內政大臣馬哈茂德目前正等待前檢察總長麥克唐納的審查報告，評估是否賦予警方更大權力禁止示威。內政部表示，只有在確認措施具備必要性與比例性後，才會考慮採取行動，意味政府最快可能在數周內決定是否動用法律手段限制街頭抗議。

警方持續偵訊涉案嫌犯，依涉嫌殺人未遂方向調查。當地消息指其為45歲蘇雷曼（Essa Suleiman），出生於索馬利亞，1990年代童年時期即合法移居英國。倫敦警察廳罕見證實，他曾於2020年被通報至防止激進化計畫，但案件當年即結案，未進一步說明細節。兩名受害者目前傷勢穩定。

同一時間，倫敦斯坦福山一處猶太教堂附近發生火警，數十名猶太居民緊急撤離，警方表示仍在釐清起火原因。當晚，數百人聚集唐寧街首相府外抗議，批評政府未能有效遏止反猶敵意。連串事件交織，已使英國內部安全與社會裂痕同步升高。

巴勒斯坦 猶太

上一則

上一堂台式死亡課 德教師將台電影文學帶入哲學教育

延伸閱讀

倫敦反猶恐攻事件後 英國調升安全威脅警示

倫敦反猶恐攻事件後 英國調升安全威脅警示
倫敦2猶太男子遭刺傷警認定為恐怖主義 45歲男嫌身分曝光

倫敦2猶太男子遭刺傷警認定為恐怖主義 45歲男嫌身分曝光
倫敦2猶太男性遭刺傷 警方定調為恐怖主義事件

倫敦2猶太男性遭刺傷 警方定調為恐怖主義事件
英首相府：福克蘭群島已住民自決 英主權歸屬不變

英首相府：福克蘭群島已住民自決 英主權歸屬不變

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔