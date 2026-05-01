反猶攻擊事件升溫引爆國安警報 英恐攻威脅升至嚴重

英國首相施凱爾。(路透)

英國近期反猶太 攻擊事件明顯升溫，倫敦北部戈爾德斯格林（Golders Green）發生雙重刺傷案後，政府4月30日宣布將全國恐怖威脅等級上調至「嚴重」（severe），為第二高等級，代表未來六個月內發生攻擊的可能性高度存在。這也是自2021年利物浦婦幼醫院外爆炸案與保守黨國會議員艾梅斯遇刺案以來，威脅水準再度升高。

泰晤士報報導，這項決定依據英國軍情五處（MI5）轄下聯合恐怖主義分析中心（JTAC）的評估作出。官方指出，自伊朗戰事爆發以來，英國境內多起反猶攻擊接連出現，包括4月27日在北倫敦發生的刺傷事件，兩名男子在短時間內遭人持刀攻擊。警方反恐部門主管泰勒呼籲民眾「保持警覺，但不必恐慌」，顯示當局試圖在警戒與社會穩定之間取得平衡。

首相施凱爾承認政府應對仍有不足，並承諾展開「更大規模的對抗」，直指反猶情勢惡化。他在首相府發表談話，呼籲社會正視猶太社群承受的壓力與恐懼。然而，他稍早前往案發現場時遭部分群眾喝倒采，甚至被指控為「傷害猶太人」，凸顯社會對政府處理方式的不滿與分裂。

在政治壓力升高之際，英國政府反恐顧問霍爾主張，應暫時禁止親巴勒斯坦 示威，理由是相關集會難以避免滋生反猶言論。他強調「生命權高於示威權」，將公共安全置於言論與集會自由之上。此一主張迅速引發爭議，也使是否限制示威權成為政策辯論焦點。

內政大臣馬哈茂德目前正等待前檢察總長麥克唐納的審查報告，評估是否賦予警方更大權力禁止示威。內政部表示，只有在確認措施具備必要性與比例性後，才會考慮採取行動，意味政府最快可能在數周內決定是否動用法律手段限制街頭抗議。

警方持續偵訊涉案嫌犯，依涉嫌殺人未遂方向調查。當地消息指其為45歲蘇雷曼（Essa Suleiman），出生於索馬利亞，1990年代童年時期即合法移居英國。倫敦警察廳罕見證實，他曾於2020年被通報至防止激進化計畫，但案件當年即結案，未進一步說明細節。兩名受害者目前傷勢穩定。

同一時間，倫敦斯坦福山一處猶太教堂附近發生火警，數十名猶太居民緊急撤離，警方表示仍在釐清起火原因。當晚，數百人聚集唐寧街首相府外抗議，批評政府未能有效遏止反猶敵意。連串事件交織，已使英國內部安全與社會裂痕同步升高。