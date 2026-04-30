中國砸錢加上經濟誘惑 巴拉圭挺台灣成南美孤例 內部分裂升溫

這張總統府2023年8月16日發布的官方照片顯示，巴拉圭總統潘尼亞在首都亞松森總統府與賴清德總統握手。（路透）

世界上有各種奇特的組合，但最特殊的莫過於以高科技聞名的台灣，與以農業為主的南美洲內陸國家巴拉圭。如今，巴拉圭成為日益縮小的國際俱樂部成員，不僅是南美洲唯一與台灣維持外交關係的國家，也逐漸成為拉丁美洲最反中的國家之一。

紐約時報 報導，分處地球兩端的台灣與巴拉圭於1957年建交，由蔣介石與史特羅斯納（Alfredo Stroessner）在反共背景下建立關係，自此延續至今。然而，中國近年動用經濟實力施壓，多國已與台灣斷交，並持續將台灣視為其領土一部分。

在此背景下，巴拉圭維持與台灣的邦交並採取反中立場，贏得美國支持，也在川普政府對抗中國於拉丁美洲影響力的戰略中占有一席之地。巴拉圭總統潘尼亞接受紐約時報訪問時表示，巴拉圭與台灣同為「弱者」，因此對台灣處境感同身受。隨著局勢發展，這種逆境正變得更加嚴峻。過去十年中，巴拿馬與宏都拉斯等10個國家已將外交承認轉向中國。台灣則透過各類援助維繫與巴拉圭的關係，包括提供總統專機、直升機與電動巴士，以及出資興建國會大樓。

中國持續對巴拉圭施壓，要求與台灣斷交。近18個月內，中方被指發動網攻、賄賂政治人物，並以北京訪問行程吸引議員，同時警告巴拉圭應「儘快做出正確決定」。相對地，台灣也加大投入，提供2億美元貸款協助興建社會住宅，並提供獎學金；台灣專家亦推動水產養殖發展，促進以牛肉與大豆為主的經濟多元化。

巴拉圭的處境也與美中在拉美競逐密切相關。川普已將削弱中國影響力列為政策核心，雙方近期亦深化合作。然而，維持與台灣的外交關係也帶來經濟限制。巴拉圭出口中國受阻，國內轉向中國的聲音逐漸升高，企業紛紛加入亞松森巴中商會，尋求繞過官僚障礙與北京展開貿易，因為中國市場規模更大且更具利潤空間。

政治層面亦出現分歧。去年10月原定訪問北京的7名執政黨國會議員最終退出，並有人指稱美方曾以取消簽證施壓。另一方面，一位反對派參議員質疑政府以民主為由排斥中國的說法，並指出執政黨在過去79年中掌權長達74年，「如果要談民主，我們自己的情況又如何？」並批評台灣「在利用我們，而我們把自己賣得太便宜。」

台灣與中國亦互相指控對方採取不正當手段。台灣官員表示，中國曾在疫情期間以疫苗交換外交承認，但中國否認；台灣則指控華為監控其外交人員，美方也將近期對巴拉圭政府機構的網攻歸咎於中國。此外，一名紅黨議員因涉及台灣800萬美元捐款分配案遭逐出參議院，當事人則稱遭斷章取義。

潘尼亞指出，部分拉美國家因「短期利益」轉向中國，但已逐漸後悔。巴拉圭去年經濟成長6.6%，他強調，即使未與中國建交，表現仍優於其他國家，「那麼，中國還能帶給我們什麼額外因素？」