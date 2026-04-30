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日本首艘油輪免付費穿越荷莫茲海峽 南韓積極探詢管道

編譯中心／綜合29日電
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日本油輪「出光丸」取得伊朗許可通過荷莫茲海峽；圖為裝載美原油的油輪抵東京灣。（路...
日本油輪「出光丸」取得伊朗許可通過荷莫茲海峽；圖為裝載美原油的油輪抵東京灣。（路透）

日本首相高市早苗29日證實，一艘日本油輪已通過荷莫茲海峽，目前正向日本航行；日本政府相關人士說明，出光丸穿越荷莫茲海峽時「並未支付通行費」，這是日伊兩國政府磋商下取得的成果。面對這項消息，南韓外交部官員表示，當局正積極尋求讓南韓船隻通過該海峽的方案。

報導指出，這艘載有200萬桶原油的大型油輪，成為美國和以色列攻擊伊朗後，通過實際遭封鎖的荷莫茲海峽的第一艘日本相關原油油輪，先前有3艘載著液化天然氣或液化石油氣的日本相關船隻通過該海峽。

伊朗國營英語媒體「新聞電視台」(Press TV)報導，一艘日本相關超大型油輪(VLCC)「出光丸」在獲得伊朗相關部門許可後，通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。船舶追蹤網站MarineTraffic的資料顯示，該油輪目的地為日本名古屋。

日本共同社報導，高市早苗29日在社群平台X上發文證實，已確認一艘日本相關船舶通過荷莫茲海峽，該船已離開波斯灣並正航向日本，船上有3位日籍船員。

根據伊朗新聞電視台，出光丸3月初在沙烏地阿拉伯裝載200萬桶原油。

MarineTraffic的資料顯示，出光丸在日本時間28日下午6時左右通過荷莫茲海峽最狹窄部分，29日下午在阿曼灣航行，抵達日本預計約需花費3週時間。

另一方面，韓聯社報導，南韓外交部官員指出，首爾在堅守基本立場下與伊朗政府保持協商，積極探詢打破目前僵局的方案。

韓方基本立場為根據相關國際規範，對於困在荷莫茲海峽的韓國及所有國家與地區船隻，應保障其航行自由和安全。

南韓總統府青瓦台首席發言人姜由楨29日在記者會上被問及「韓船航行荷莫茲海峽問題」有何進展，她回應政府正積極尋求解決方案。

姜由楨指出，相關事務涉及廣大層面，應綜合考量船隻安全、航運公司立場等諸多因素，加上此事牽涉許多國家，因此政府正從多方面著手展開溝通與合作。

本月初另有3艘日本船隻穿越荷莫茲海峽，南韓目前則有26艘船舶被困在當地水域。

韓國政府曾派外交部特使赴德黑蘭與伊朗外交部長舉行會談，但未能取得實質成果。

日本首相高市早苗。(歐新社)
日本首相高市早苗。(歐新社)

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