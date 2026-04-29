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墨西哥逾13萬人失蹤10年增200% 家屬持鐵鍬尋親

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墨西哥有過13萬人失蹤，過去10年大增200%；圖為在2026年世界盃開幕前夕，...
墨西哥有過13萬人失蹤，過去10年大增200%；圖為在2026年世界盃開幕前夕，民眾在瓜達拉哈拉街頭張貼尋人啟事。(路透)

在組織犯罪不斷擴張、執法體系乏力的背景下，墨西哥失蹤人口持續攀升。過去十年間，這一數字增長超過200%，目前已有超過13萬人被登記為失蹤或「被消失」。有愈來愈多家屬被迫親自行動，他們手持鐵鍬和簡單工具，被迫承擔起搜尋失蹤親人的工作。

法廣網報導，在哈利斯科州首府瓜達拉哈拉郊外，一處偏僻地點，十來名失蹤者家屬聚集在一棟廢棄房屋前，準備展開搜查。根據匿名線索判斷，失蹤親人的遺骸可能被埋在屋內地面之下。

貝雷妮絲·米蘭特正在尋找她的兒子塞薩爾，後者於2024年失蹤。在官方調查進展緩慢的情況下，許多家庭被迫承擔起搜尋工作。「他們人手不足，也缺乏專業能力，」米蘭特說，「當我們去相關部門時，他們只會問我們找到了什麼、做了什麼信息。本該是他們來幫助我們。」

在缺乏支持的情況下，這些家屬逐漸掌握了基本的搜尋和辨識技能，包括通過土壤狀況、氣味和環境判斷是否存在埋葬遺體的可能。

報導指出，根據獨立研究機構的數據，墨西哥失蹤案件在過去十年間增長超過200%。分析認為，這一趨勢與有組織犯罪集團的擴張密切相關。隨著其控制範圍擴大，相關暴力行為更加隱蔽，部分受害者被埋入無名墓地或徹底銷毀痕跡。

儘管政府設立了相關機構並建立登記系統，但資源不足、調查能力有限以及腐敗問題，導致大量案件長期未能解決。聯合國數據顯示，墨西哥超過96%的犯罪案件未被破獲。

在哈利斯科州，這一問題尤為嚴重。官方數據顯示，該州已有超過1.7萬人失蹤。與此同時，當地正為即將到來的國際足球賽事加強安保部署，形成鮮明對比。

「政府更關心比賽，而不是我們，」米蘭特表示，「我們張貼尋人啟事，第二天就被清理掉。」

另一位家屬勞爾·塞爾文，已經尋找失蹤的兒子長達八年。他認為，當局試圖淡化問題的嚴重性。「他們想掩蓋事實，不讓人知道這裡的暴力和失蹤情況，」塞爾文說。

墨西哥 哈利

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