我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾宣布留任理事捍衛Fed獨立性 打破傳統對槓川普

涉詐570萬元禮品卡 3台籍大盜多地作案德州被捕

歷任新加坡總理 為何都不回中國「尋根謁祖」？

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾魯總統亞定2025年7月帶領家族成員，返回廣東江門赤坎鎮「尋根謁祖」。（中新社...
諾魯總統亞定2025年7月帶領家族成員，返回廣東江門赤坎鎮「尋根謁祖」。（中新社）

推動包括台灣民眾在內的全球華人回中國「尋根謁祖」是中共近年統戰重點工作之一，諾魯總統亞定（David Adeang）因外曾祖父為廣東江門人，就曾於2025年7月及2026年2月兩度赴廣東江門祭祖訪親，但為何新加坡歷任總理均為華人卻避免赴中國「尋根謁祖」？對此，駐新加坡代表童振源指出，這種「刻意缺席」並非偶然，而是新加坡一以貫之的政策選擇。

2026年3月，新加坡總理黃循財前往海南出席博鰲亞洲論壇，發表主題演講並會見海南省委書記。海南正是黃循財祖籍所在，然而他此行卻完全聚焦於官方會晤與經濟議題，未曾踏足文昌祖籍地，也未安排任何形式的祭祖活動。

童振源指出，對一個華裔佔多數、卻高度多元的國家而言，新加坡始終將個人的血緣與文化連結，與國家的政治忠誠與政策取向嚴格區隔。政要對祖籍地「保持距離」，正是對內凝聚認同、對外彰顯獨立的重要象徵。

童振源在其個人臉書發文表示，自1965年獨立以來，新加坡作為移民社會構成的多種族國家，長期投入大量政治資本建構國族認同與種族和諧。在東南亞複雜的地緣政治環境中，新加坡逐步確立一項核心生存邏輯：打造一種超越血緣、族群與原鄉情感的「新加坡人」身分。

為避免被強權或鄰國視為中國的附庸，新加坡領導人主動引導華人社會，由早期「落葉歸根」的情感依附，轉向對本國的政治效忠與「落地生根」的身分認同。

前總理李顯龍於2022年國慶群眾大會指出：「新加坡的華族不再是落葉歸根，而是落地生根。」這不僅是文化轉向，更是政治定位的再確認——新加坡人的根，最終必須長在新加坡。

童振源稱，若新加坡高層政要頻繁返回中國祭祖，勢必釋放錯誤訊號，暗示對原鄉仍存情感依附，甚至可能被外界解讀為潛在的政治傾向或政策偏好。這不僅可能引發新加坡的馬來裔與印度裔社群的疑慮，也可能侵蝕長期累積的多元族群信任基礎。

他認為，在祖籍地議題上，建國總理李光耀與前總理李顯龍所建立的，不只是個人選擇，而是一種制度化的政治示範。李光耀為廣東梅州大埔縣第四代移民後裔，李顯龍則為第五代華人。

李光耀一生出訪頻繁，中國亦是其重要外交對象之一，但他始終未曾返回祖籍地參訪或祭祖。這並非血緣或文化上的疏離，而是出於對政治象徵的高度敏感——任何象徵性的「回鄉」，都可能被納入更大的中華民族敘事之中，進而模糊新加坡作為主權國家的定位。

童振源指出，2014年，中國地方政府斥資人民幣3,000萬元打造「李光耀祖居景區」，新加坡政府選擇沉默、不予承認。這種沉默本身，就是一種清晰而克制的政治訊號。

李顯龍延續此一原則。其任內多次訪華，與中國高層建立穩定互信，但行程始終侷限於政府間合作框架，例如中新蘇州工業園區與天津生態城等具體項目，未曾返回祖籍地參訪或祭祖。這種做法明確傳達：新加坡總理代表的是國家整體，而非任何血緣或宗族共同體。

除政要個人行為的節制，童振源表示，新加坡在文化政策上亦展現高度戰略設計。隨著中國政經實力崛起，其對海外華人的文化連結與影響力操作日益積極。新加坡社會清楚意識到，一旦血緣與文化認同被轉化為政治忠誠，將可能影響國家決策的自主性。

相較於前幾代領導人，黃循財所面對的環境更為複雜。作為第二代海南移民後裔，其祖籍連結更為直接，也更容易被外部敘事放大與操作。

2024年接任總理前夕，其海南文昌宗親組織曾高調慶祝，稱黃循財為「海南的驕傲」，相關內容亦在中國社群媒體廣泛流傳，試圖將其納入「中華兒女」的敘事框架。

童振源指出，在此背景下，黃循財於2026年博鰲之行不回去祭祖，釋放出清晰的政策訊號：在經濟合作上積極推進，在血緣宗親連結上嚴守界線。唯一例外是新加坡前總理吳作棟。

2009年，卸任總理、時任國務資政的吳作棟曾造訪福建永春祖居地。童振源表示，吳作棟此行並非單純尋根祭祖，而是置於當時新加坡國內「新移民」辯論的背景下。面對本地社會對中國新移民的排斥情緒，吳作棟透過回到簡樸祖屋，傳遞一項訊息：新加坡本質上就是一個移民社會，多數人都是移民的後代。

他藉由回顧家族遷徙的艱辛與平凡出身，提醒新加坡民眾，許多新加坡人的根可追溯至中國、印度、馬來西亞或其他周邊地區。理解這一點，有助於建立對新移民更開放的態度。

然而，他同時清楚劃定政治底線：即使擁有1,304年的悠久族譜，並對五千年中華文明感到自豪，但「新加坡是一個主權國家、一個新興國家，我們必須發展出新加坡的國家認同，而這種認同應該融合中國、印度、馬來西亞等多元元素。」

換言之，這不是一趟「回歸原鄉」，而是一場「詮釋新加坡」的政治溝通。

童振源強調，新加坡政要「不回鄉祭祖」的選擇，本質上是對國家主權的高度維護。祖籍可以被記憶，但不能成為政治座標；文化可以被珍視，但不能取代國家認同。

因此，「落地生根」在新加坡不僅是一句口號，而是一項經過歷史淬鍊、長期實踐與反覆校準的政治工程。它的核心不在於切斷過去，而在於確保未來的忠誠方向清晰而唯一——可以記得你從哪裡來，但必須清楚你屬於哪裡。

中國近幾年也積極推動台灣各界人士回大陸「尋根謁祖」，圖為2025年11月，「遷台...
中國近幾年也積極推動台灣各界人士回大陸「尋根謁祖」，圖為2025年11月，「遷台記憶」台胞祖地行活動在福建漳州平和縣遷台記憶展示中心啟動。（中新社）

東南亞 華人 中共

上一則

全球首場淘汰化石燃料會議登場 中、美與波灣油國缺席

下一則

華郵：美軍航艦福特號將撤離中東 縮減對伊朗軍力

延伸閱讀

總部遷新加坡、裁中國團隊 Manus「去中國化」後陷困局

總部遷新加坡、裁中國團隊 Manus「去中國化」後陷困局
台外交處境現質變警訊…從「交不到朋友」到「走不出去」

台外交處境現質變警訊…從「交不到朋友」到「走不出去」
澳洲外長二次訪華 釋兩國關係再升溫信號

澳洲外長二次訪華 釋兩國關係再升溫信號
陳水扁：北京對台外交採「三光政策」 自己不曾迷航外交

陳水扁：北京對台外交採「三光政策」 自己不曾迷航外交

熱門新聞

多艘船隻27日於荷莫茲海峽。(路透)

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

2026-04-28 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫有密切關聯的超級遊艇「北方號」2022年現身中國香港。(路透)

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

2026-04-28 03:15
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
阿聯杜拜是中東商業、金融和觀光樞紐。(路透)

阿聯意外宣布5/1起退出產油國組織OPEC 理由是這個

2026-04-28 09:11

超人氣

更多 >
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果

他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果
槍手在洛杉磯華人聚落掃射 華男訪友路過遭槍殺

槍手在洛杉磯華人聚落掃射 華男訪友路過遭槍殺