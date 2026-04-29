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印尼列車追撞增至15死88傷 女性車廂受創慘

編譯中心／綜合28日電
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印尼首都附近27日晚間發生長途列車撞上靜止通勤列車的事故。（路透）
印尼首都附近27日晚間發生長途列車撞上靜止通勤列車的事故。（路透）

印尼首都附近27日晚發生長途列車撞上靜止通勤列車的追撞事故，相關單位已結束持續近12小時的搜救。這起事件造成15人死亡、88人受傷，總統普拉伯沃28日前往探視傷者，並下令調查。相關當局表示，受創最重的是通勤列車的女性專用車廂，搜救人員已完成搜救生還者的作業。

中央社引述法新社報導，事故地點位於首都雅加達以東的勿加西東站（Bekasi Timur）附近，搜救過程中，救援人員得奮力撬開變形的車廂。

印尼國家搜救總署（Basarnas）署長穆罕默德（Mohammad Syafii）28日在記者會上表示：「今天上午…已全部結束。我確定現場已無其他受害者。」

內閣高官阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）表示，截至28日下午，死亡人數已上升至15人，另有88人受傷。

根據印尼鐵路公司（PT KAI）發言人的說法，看起來是有一輛計程車先在平交道撞上通勤列車，導致通勤列車停在軌道上，隨後遭長途列車撞擊。

這場大規模搜救行動動員了軍方、消防隊、國家搜救總署及紅十字會（Red Cross）支援。

總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）28日前往勿加西的醫院探視傷者，同時向罹難者家屬致哀。

他還說，已下令立即展開調查，並指示在勿加西興建高架陸橋。

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