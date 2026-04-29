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科技3巨頭若沒付媒體推播費 澳洲擬徵2.25%新聞稅

編譯黃淑玲／綜合28日電
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澳洲政府呼籲臉書母公司Meta等大型科技公司平台，與當地新聞機構達成付費協議，否...
澳洲政府呼籲臉書母公司Meta等大型科技公司平台，與當地新聞機構達成付費協議，否則要被課稅。 （路透）

澳洲政府28日表示，臉書母公司MetaGoogle、TikTok這三家大型科技公司，針對其平台上所提供的新聞，若沒有與當地媒體協商出付費協議，將有可能被課徵2.25%「新聞稅」，稅金收入準備用來支持澳洲的新聞產業。

澳洲政府的「新聞議價鼓勵機制」（News Bargaining Incentive）法案提案，對於沒有與當地媒體達成付費協議的大型科技公司，將以在澳洲的營收2.25%課稅，相關稅收將直接撥給新聞機構。

澳洲傳播部長威勒斯在記者會上表示，愈來愈多人直接從臉書、TikTok、Google取得新聞，新聞豐富了這些平台的推播內容，帶來營收。唯一公平的方法是，這些數位平台應該對努力工作的新聞業有所貢獻。

她強調：「平台應該與新聞機構談出協議。如果他們決定不談，結果將會支付更多錢。」威勒斯解釋，一旦數位平台未與新聞發行機構達成付費協議，2.25%的稅金先交給政府，政府再依新聞發行商雇用的記者人數撥發給新聞機構。

美國總統川普一向反對外國政府向美國科技公司課徵數位服務稅，已經威脅想要這麼做的國家。

澳洲總理艾班尼斯在同一場記者會上說：「我們是主權獨立國家。我領導的政府，將依澳洲的國家利益決定政策。」

擬議的「新聞議價鼓勵機制」法案規定，「新聞稅」將從7月1日新的會計年度起，開始徵收。此法案希望取代2021年的法律，2021年的立法是強制科技公司為新聞內容付費，但現在無法有效實施。例如，2021年法律生效後，Meta先是短暫禁止用戶轉發新聞，後來與多個澳洲媒體達成付費協議，而這些付費協議已於2024年到期，之後沒有下文。

路透採訪三家公司的回應，TikTok拒絕評論，Meta與Google則是未立即回應置評請求。

澳洲 Google Meta

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