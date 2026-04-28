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Google全球首座AI園區落腳首爾 培養令人驚嘆技術

編譯中心／綜合27日電
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南韓總統李在明(右)27日在首爾與谷歌旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯...
南韓總統李在明(右)27日在首爾與谷歌旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯(Demis Hassabis，左)會晤。(歐新社)

南韓總統府政策室長金容範27日表示，南韓與谷歌（Google）達成協議，將在首爾興建一座AI園區，促進Google與南韓工程師及新創企業的合作，這將是Google在全球設立的第一座同類型AI園區。

中央社引述路透報導，南韓總統李在明27日在首爾與谷歌旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）會晤，南韓科學部與Google針對人工智慧（AI）園區簽署諒解備忘錄。

哈薩比斯指出，DeepMind希望深化與南韓企業的夥伴關係，包括三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、現代波士頓動力（Hyundai's Boston Dynamics）及樂金集團（LG），並「推動全新聯合計畫」。

哈薩比斯表示，他希望透過這項合作，能藉由在AI中心的實習機會及其他培訓計畫，協助培養下一代人才掌握這些令人驚嘆的技術。

哈薩比斯提及10餘年前DeepMind旗下的人工智慧系統AlphaGo程式與棋士李世乭（Lee Sedol）在南韓的人機對弈，被視為現代AI時代的開端，激發後續許多AI技術的發展，包括預測蛋白質結構的Alphafold系統。

另外，南韓方面要求Google從美國總部派遣至少10名工程師到AI園區，哈薩比斯回應會予以考慮。

人工智慧 三星 李在明

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