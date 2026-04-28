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印尼列車相撞增至14死84傷 罹難者全為女性

中央社／雅加達28日綜合外電報導
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印尼首都雅加達附近27日發生的列車相撞事件，圖為救難人員28日在現場搜救。(路透...
印尼首都雅加達附近27日發生的列車相撞事件，圖為救難人員28日在現場搜救。(路透)

印尼首都雅加達附近發生的列車相撞事件，罹難者總數攀至14人，另有84人受傷。相關當局今天表示，受創最重的是通勤列車的女性專用車廂，搜救人員已完成搜救生還者的作業。

路透和法新社報導，這起涉及一列通勤火車和一列長途火車的事故發生在昨天深夜，地點在雅加達（Jakarta）郊外的勿加西（Bekasi）。

印尼鐵路公司（PT KAI）和雅加達警方表示，通勤列車先是撞上停在鐵軌上的計程車，隨後再遭長途列車撞上，受創最重的是通勤列車最後一節、僅限女性搭乘的車廂。

國營的印尼鐵路公司官員表示，死亡人數已攀至14人。

印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）署長穆罕默德（Mohammad Syafii）表示，所有罹難者都是女性，其中大多數被壓在變形的車體下。他形容搜救過程極為艱難，必須動用具備特殊技能的人員進行精密脫困作業。

他說：「到今天早上…所有作業都已結束。我可以確定，現場已無其他受困者。」

印尼鐵路公司發言人表示，長途列車上的約240名乘客均已安全疏散。

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