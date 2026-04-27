我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮記協晚宴槍手被起訴 恐判終身監禁 執法證詞曝光

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

墨西哥大毒梟「金髮男」斃命後 潛在接班人被捕

中央社／蒙特雷27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國政府對綽號「園丁」的佛羅雷斯發布通緝令。(路透)
美國政府對綽號「園丁」的佛羅雷斯發布通緝令。(路透)

墨西哥安全部長賈西亞今天表示，特種部隊在西部納耶瑞州（Nayarit）逮捕勢力龐大的哈里斯科新世代販毒集團高階指揮官佛羅雷斯。

路透報導，綽號「園丁」（El Jardinero）的佛羅雷斯（Audias Flores）是哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）在沿墨西哥太平洋岸大片地區的區域指揮官，被外界視為該販毒集團前首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）的潛在接班人。

當局展開安全行動，2月將人稱「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉擊斃。

賈西亞（Omar Garcia Harfuch）在社群平台X發文指出，美方提出相關指控，墨西哥當局發布逮捕令後展開這項逮捕行動。發文內容稱：「他同時也是美國當局要求引渡的通緝犯，美國政府懸賞500萬美元追緝他。」

美國財政部於2021年就將佛羅雷斯列為「重要外國毒品走私犯」，美國大陪審團當時指控他涉及串謀分銷古柯鹼和海洛因等多項罪名。

多位安全分析師認為佛洛雷斯是少數具備接手哈里斯科新世代集團領導地位實力的區域首腦之一。繼歐塞奎拉遭到擊斃後，這次逮捕行動對這個墨西哥販毒集團再度造成沉重打擊。

墨西哥今夏將與美國、加拿大共同主辦國際足總世界盃（FIFA World Cup），國內治安情勢正受到外界高度關注。

墨西哥

上一則

阿根廷總統與媒體僵局加劇 禁止記者進入總統府

延伸閱讀

美墨聯合緝毒墜谷事件 墨總統稱內閣不知情

美墨聯合緝毒墜谷事件 墨總統稱內閣不知情
對付墨西哥毒梟 南方邊境部署反無人機雷射武器

對付墨西哥毒梟 南方邊境部署反無人機雷射武器
墨西哥緝毒車輛失控墜谷釀4死 含2美使館人員

墨西哥緝毒車輛失控墜谷釀4死 含2美使館人員
勾結毒梟跨境走私 加州懲教官最高判20年

勾結毒梟跨境走私 加州懲教官最高判20年

熱門新聞

瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58
森林象隱身於加彭龐加拉國家公園（Pongara National Park）的樹林中，攝於2021年。(路透)

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

2026-04-24 20:37
伊朗貨船圖斯卡號（圖中遠方船隻）19日在荷莫茲海峽附近遭美軍攻擊並扣押。(路透)

美扣伊朗貨輪5000櫃物品曝光 從中國出發疑裝1類「有價值的東西」

2026-04-20 22:03
英國威廉王子4月23日造訪車隊總部。(路透)

逆齡？英國威廉王子雜誌封面突冒黑髮引熱議

2026-04-24 21:41
伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）。(路透)

伊朗強硬派革命衛隊領袖全面掌權 溫和派被邊緣化

2026-04-20 14:07
伊朗伊斯蘭革命衛隊24日在荷莫茲海峽扣押Epaminondas號貨輪。(路透)

美媒曝伊朗拋停戰新提案 主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

2026-04-26 22:50

超人氣

更多 >
分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因