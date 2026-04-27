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示好川普 德、英為荷莫茲掃雷作準備 但須建立在「持續停火」基礎上

編譯中心／綜合26日電
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伊朗政府25日宣布恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班運作，這是自開戰以來，伊朗首度...
伊朗政府25日宣布恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班運作，這是自開戰以來，伊朗首度重啟民航業務。航班恢復後，旅客在候機大廳排隊等候。（路透）

美國和以色列2月底聯手空襲伊朗後，美國總統川普多次敦促北約（NATO）盟國派兵參戰卻遭拒絕，讓川普極度不滿。中央社引述法新社報導，德國國防部發言人25日告訴德國近期將派遣一艘掃雷艦前往地中海，因應美伊戰爭結束後，可能的荷莫茲海峽任務。此外，英國海軍正為海峽的掃雷作業作準備。與此同時，飛往土耳其伊斯坦堡、阿曼首都馬斯開特和沙烏地阿拉伯麥地那的航班25日從德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場起飛。

德國國防部發言人25日表示，德國海軍「富爾達號」（Fulda）將在「未來幾天內」展開部署。發言人指出，此舉目的在為「尋求保護荷莫茲海峽航行自由的國際聯盟，做出重大且顯見的貢獻」。但發言人強調，任何在荷莫茲海峽的部署行動，都必須在「敵對行動永久結束」，並獲得德國聯邦議院批准後才會進行。

另外，英國和法國上周在倫敦召集多國舉行會議，商討推動荷莫茲海峽通航，除派出海上掃雷專家外，英國承諾提供自主無人掃雷系統來維護海峽通行安全。英國國防部23日證實，皇家海軍潛水和爆破專家正為荷莫茲海峽的掃雷作業作準備，希望藉此向美方表明，英國雖拒絕參與美國的作戰計畫，但願意協助海峽通航安全。

但兩國均強調，任何部署都必須建立在「持續停火」的基礎上。

此外，美聯社引述伊朗國營電視台報導，伊朗與美國和以色列爆發衝突約兩個月來首度有國際商業航班從德黑蘭起飛，顯示在巴基斯坦斡旋的停火協議下，中東緊張局勢出現降溫跡象。伊朗本月稍早與美國達成停火、雙方戰事暫歇後，已經重新開放部分領空。

伊朗機場與導航公司執行長阿米拉尼接受官媒伊朗通訊社採訪時證實，當局已啟動與外國航空公司的協商程序，計畫逐步重啟受戰火影響而中斷的國際航線。他補充，基於安全考量，復飛計畫將採階段性進行，優先開放與土庫曼、阿富汗及巴基斯坦接壤的東部航線。至於鄰近伊拉克的西部與中部領空，由於仍需進行詳盡的安全評估，復飛進度將相對緩慢。

伊朗政府25日宣布恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班運作，這是自開戰以來，伊朗首度...
伊朗政府25日宣布恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班運作，這是自開戰以來，伊朗首度重啟民航業務。航班恢復後，旅客在候機大廳排隊等候。（路透）

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