逆齡？威廉王子登雜誌封面 一頭濃密黑髮引熱議

最新一期TATLER雜誌以英國王儲威廉王子為封面，誇他是象徵時代的親王，突然冒出的黑髮引起側目。（翻拍自TATLER雜誌官網）

英國王儲、威爾斯親王威廉王子近日登上英國《Tatler》六月號封面，卻因肖像畫中「髮量回春」意外引發熱議。畫作由奈及利亞藝術家Oluwole Omofemi操刀，呈現出一頭濃密頭髮的威廉，與他自20多歲起逐漸後退的髮際線形成明顯對比，讓不少王室粉絲直呼「判若兩人」。

童山濯濯是威廉的註冊商邊，此次封面屬於《Tatler》每年推出的大英國協人物肖像專輯，畫中威廉身穿深藍西裝、搭配花紋領帶，背景採用鮮明黃色，整體風格亮眼且現代。然而最引人注目的，仍是他被「補齊」的髮量。對此，有網友認為過度美化，也有人認為藝術創作本就不必拘泥寫實。

英國電訊報報導，執筆的奈及利亞藝術家Oluwole Omofemi早有美化王室封面人物的「前科」。4年前，雜誌封面人物是2022年過世的女王伊麗莎白二世，儘管高齡96，頭髮卻烏黑濃密，臉部也光滑許多。

美化皇室的手法早在16世紀的安妮．克里夫斯訂婚肖像，以及伊麗莎白一世著名的「無敵艦隊肖像」皆有前例，使其更符合權力與形象需求。因此，威廉此次「長回頭髮」，某種程度上也被視為延續這一傳統。

儘管如此，威廉的髮量問題仍時常成為話題。他的弟弟哈利 王子曾在回憶錄《Spare》中調侃哥哥禿頭情況「令人震驚」，甚至形容比自己更嚴重。不過威廉本人從未公開回應相關話題。

另外，美國總統川普日前向英國廣播公司表示，英國國王查理三世（Charles III）27日將對美國進行的國事訪問，「絕對」有助於重建兩國之間緊張的關係。

川普曾嚴厲批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）未參與於2月28日爆發的美以對伊朗戰爭。